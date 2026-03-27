4-3'lük muhteşem maç! A Milli Takımımızın finaldeki rakibi belli oldu

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalindeki rakibi Kosova oldu. Kosova, Slovakya'yı 4-3'lük skorla yendi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Slovakya ile Kosova karşı karşıya geldi. Tehelne Pole Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Kosova 4-3'lük skorla kazandı.

SLOVAKYA İLK YARIYI ÜSTÜN TAMAMLADI

Slovakya, 6. dakikada Martin Valjent'in golüyle öne geçerken, Kosova, 21. dakikada Veldin Hodza ile skora denge getirdi. Ev sahibi Slovakya, 45. dakikada Lukas Haraslin'in golüyle bir kez daha öne geçti ve devreyi üstün tamamladı.

7 GOLLÜ MUHTEŞEM MAÇTA KAZANAN KOSOVA

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Kosova, 47. dakikada Fisnik Asllani, 60. dakikada Florent Muslija ve 72. dakikada Kreshnik Hajrizi'nin golüyle skoru 4-2'ye getirdi. Slovakya forması giyen Strelec, 90+3'te maçı 4-3'e getirdi ancak yeterli olmadı.

RAKİBİMİZ KOSOVA OLDU

Bu sonuçla birlikte Kosova, adını play-off finaline yazdırdı ve Romanya'yı yenen A Milli Takımımızın rakibi oldu. 31 Mart Salı günü Kosova'da oynanacak bu karşılaşmayı kazanan takım adını Dünya Kupası'na yazdıracak.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıYusuf Yalcin:

kosovayi yeneriz

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

