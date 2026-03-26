Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu, izinsiz sermaye piyasası faaliyeti suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA, SPK'NIN SUÇ DUYURUSUYLA BAŞLADI

Bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin usulsüz şekilde banka hesaplarıyla izinsiz ve kaldıraçlı alım satım yaptığı iddiasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında eski Rize milletvekili ve MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu dün Ankara'da gözaltına alındı, daha sonra İstanbul'a getirildi. Bir dönem MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı da olan Bayramoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada Savcılığa ifade veren Bayramoğlu, daha sonra 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Mahkeme, Bayramoğlu hakkında tutuklama kararı verdi.