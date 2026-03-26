Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen eski MÜSİAD Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA, SPK'NIN SUÇ DUYURUSUYLA BAŞLADI

Bazı finansal hizmet ve ticaret şirketlerinin usulsüz şekilde banka hesaplarıyla izinsiz ve kaldıraçlı alım satım yaptığı iddiasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) suç duyurusunda bulunması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında eski Rize milletvekili ve MÜSİAD eski Başkanı Bayram Ali Bayramoğlu dün Ankara'da gözaltına alındı, daha sonra İstanbul'a getirildi. Bir dönem MÜSİAD Kurucu Üyesi ve Kurucu Genel Başkan Yardımcısı da olan Bayramoğlu, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada Savcılığa ifade veren Bayramoğlu, daha sonra 'izinsiz sermaye piyasası faaliyeti' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Mahkeme, Bayramoğlu hakkında tutuklama kararı verdi.

Yorumlar (1)

Haber Yorumları

Apkkye laf ettı dıye tutuklandı

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

