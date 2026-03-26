Özgür Özel'den galibiyet sonrası ilk yorum

Özgür Özel'den galibiyet sonrası ilk yorum
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup etti ve finale yükseldi. Mücadeleyi stadyumdan takip eden CHP lideri Özgür Özel, galibiyet sonrası yaptığı yorumda Milli Takımı yürekten kutladı ve 'İşte Bizim Çocuklar, işte gurur.' ifadesini kullandı.

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Romanya ile karşılaştı. Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakayı Milliler 1-0 kazanarak play-off turu finaline yükseldi.

FERDİ KADIOĞLU İLE GÜLDÜK

İlk 45 dakikada gol sesi çıkmazken ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıya da etkili başlayan taraf oldu. Maçın 53. dakikasında Arda Güler'in savunmanın arkasına gönderdiği ortaya hareketlenen Ferdi Kadıoğlu'nun kale sahası önünden düzeltip vuruşunda top filelere gitti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN GALİBİYET YORUMU

CHP Genel Başkanı Özel, mücadeleyi tribünden takip etti. Özel, mücadeleden galip ayrılan A Milli Takım için konuşarak, "İşte Bizim Çocuklar, işte gurur. A Milli Futbol Takımımızı 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalindeki galibiyeti için yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Cemre Yıldız
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

