Umreye gitmek için yola çıktılar, kendilerini karakolda buldular

Sivas’tan kutsal topraklara gitmek üzere bir firmanın acentesine ödeme yapan vatandaşlar mağdur oldu. Havalimanında kendilerini Mekke’ye götürecek uçağın gelmemesi üzerine vatandaşlar, soluğu polis merkezinde aldı.

Sivas'ta umreye gitmek için bir firmanın acentesine binlerce lira ödeyen 125 vatandaş, yaşanan ertelemeler sonrası mağdur oldu.

SOLUĞU KARAKOLDA ALDILAR

Acentenin 26 Mart'ta uçuş olacağını bildirmesi üzerine havalimanında uçak bekleyen vatandaşlar, uçağın gelmemesi üzerine Üçlerbey Polis Merkezi'ne başvurdu. İlgili firmanın temsilcisi olduğu iddia edilen N.T.'den şikayetçi olan vatandaşlar, bir an evvel mağduriyetin giderilmesini talep etti.

"AÇIKÇASI DOLANDIRILDIK"

Eşi ile birlikte umre için 3 bin dolar ödeme yaptığını ifade eden Hüseyin Canhisar, "Ramazan ayından önce umre için müracaat ettik. Eşim ve benim için 3 bin dolar ödedik. Günler, haftalar geçti, '26 Mart akşamı uçuş var' dediler. '26 Mart'ta Mekke'ye gideceğiz' dediler. Bizim şu an uçmamız lazımdı fakat muhatap bulamıyoruz. Bizim uçuşumuzla ilgili bilgi vermiyorlar. Burada toplanan herkes karakola şikâyet dilekçesi vermek için geldi. Polis merkezinde durumu inceliyorlar. Açıkçası firmanın Sivas acentesi tarafından dolandırıldık. Acente de bize cevap vermiyor. İşin doğrusu ortada kaldık" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart
Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Fakire fukaraya verin o yol paralarını..Türkiye düze çıksın ondan sonra hepberaber gideriz haca,umreye ..Şimdi yaptığınız umre bence haram, çünkü komsun açken, Kirasini odeyemezken sen o paralari o yola verme hakkın yok..hey gülüm hey

Haber YorumlarıMehmet aksoy:

sanki karakol neyi çözmüş

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

