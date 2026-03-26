Haberler

İsrailli aşırı sağcı vekil, Filistinli çocukların öldürülmesini savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Kroizer, İsrail ordusunun Batı Şeria'da 2'si çocuk 4 Filistinliyi öldürmesini savunarak, 'Cenin'de masum çocuk yok.' dedi. Bu açıklama, bölgede yaşanan çatışmaların ve sivil kayıpların tartışmasını alevlendirdi.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Yitzhak Kroizer, İsrail ordusunun, geçen haftalarda işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinin güneyinde Tubas'a bağlı Tammun beldesinde 2'si çocuk 4 Filistinliyi öldürmesini, "Cenin'de masum çocuk yok." sözleriyle savundu.

The Times of Israel'in haberine göre, İsrail Meclisi'nde konuşan aşırı sağcı vekil Kroizer, Filistinli bir aileden 2'si çocuk 4 kişinin İsrail ordusu tarafından öldürülmesine destek verdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da meydana gelen olayda, alışverişten dönen ailenin aracının İsrail askerleri tarafından hedef alınarak anne, baba ve 2 çocuğunun öldürülmesini savunan İsrailli vekil, "Her durumda İsrail askerlerinin arkasındayım, çocuklar ya da kadınlar yan hasar olsa da benim için önemi yok." ifadelerini kullandı.

Kroizer, "Cenin'de masum sivil yok. Cenin'de masum çocuk da yok." iddiasında bulunarak çocukların öldürülmesini destekleyen ifadeler kullandı.

İsrail'in, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin toprakları gasbedilerek kurulan bazı yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinden 2006'da çekilmesini hatırlatan Kroizer, çekilme sırasında doğan çocukların bugün kendilerine karşı Gazze'de savaştığını ileri sürdü.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
