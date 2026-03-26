Rumenlerden provokasyon! Montella'ya basın toplantısında saygısız soru

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 1-0 kazanılan Romanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

Mücadeleyi değerlendiren Montella, "Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

"GURUR DUYUYORUZ"

Sözlerine devam eden Montella, "Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı. Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli." ifadelerini kullandı.

'BAŞTA SOĞUKLUK VARDI AMA...'

Türk futbolseverlere seslenen İtalyan hoca, "Taraftarımız için bir şey söylemek istiyorum. Ben bir yabancıyım, başta soğukluk vardı ama şimdi çok büyük bir sevgi var. Futbolcularım bunu yürekleriyle başardı. Destekleri için taraftarlara çok teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.

"KENDİMİ TÜRK GİBİ HİSSEDİYORUM"

Kendisini Türk gibi hissettiğini açıklayan deneyimli teknik adam, "Ben artık Türk gibiyim, kendimi böyle hissediyorum. Oyuncularımızın mantalitesini de biliyorum. Sürekli sabırlı olmamız gerektiğini söyledim. Sakin kalmamız gerektiğini söyledim. Böyle bir performanstan ötürü gerçekten gururluyum. Bu maçın bol gollü olacağını düşünmüyordum. Rakibin stratejisini de biliyordum." yorumunda bulundu.

'KADRO SEÇİMİNDE ÇOK ZORLANDIM'

Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü'nün yedek kalmasıyla ilgili de konuşan Montella, "Orkun'u ne kadar çok sevdiğimi kendisi de biliyor. Saygımız sevgimiz çok güzel aramızda. Kendisinin formda olduğunu biliyordum. Çok zorlandım bu kadro seçiminde. Pragmatik düşünmem gerekirse kendi konfor alanım için değil takım için çalışıyorum. İsmail gibi özellikleri barındıran bir futbolcuya ihtiyacımız vardı bu maçta. Bu seçimi yaparken zorlandık. İstatistikleri, formda olduğunu biliyorum. Ben takımın iyiliğini düşünüyorum. En iyisi ne olabilir, onu uygulamaya çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

RUMENLER'DEN PROVOKASYON

Rumen basınında "Play-off finalinde yenilirseniz görevi bırakır mısınız?" şeklinde ısrarla sorulan soru üzerine konuşan Montella, "Bir haber yazarken hata yaptığında hemen istifa ediyor musun! Bu provokasyona gelmeyeceğim. Bir maçla 2 yıllık güzel birlikteliğimizin sona ereceğini düşünmüyorum ancak hedefimiz zaten gelecek maçı kazanmak. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok.' sözlerini sarf etti.