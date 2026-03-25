İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "ABD ile müzakere yok"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin bölgedeki etkisini eleştirerek, savaşı sona erdirmek istediklerini ancak müzakere yapmadıklarını belirtti. Erakçi, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilim ve Avrupa'nın tutumu hakkında da açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin, İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, "Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." dedi.

Erakçi, İran devlet televizyonuna gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Müzakere iddialarına ilişkin Erakçi, "Mesajlar yoluyla bazı fikirler söz konusu oldu ve bunlar üst makamlara iletildi. Gerek görülmesi halinde pozisyon alınır ve bu üst düzey yetkililerce açıklanır." dedi.

Erakçi, ateşkesin savaşı tekrarlayan bir kısır döngü olduğunu belirterek, "Bazı ülkelerin dışişleri bakanları ve liderleri telefonla ateşkes için öneride bulundular, tavrımızı bu görüşmelerde de ilettik. Biz ateşkes istemiyoruz savaşın sona ermesini istiyoruz." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerle ilgili de konuşan Erakçi, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetlerin Hürmüz Boğazı'na girmesi halinde gerilimin artacağı hususunda tüm ülkeleri uyardık. Hürmüz Boğazı bizim kara sularımızda bulunuyor ve bizim hakimiyetimizde. Ayrıca bize göre kapalı değil, sadece düşmana ve onlarla bağlantılı olanlara kapalı."

Şu an gemiler boğazdan geçemiyor çünkü sigortaları, savaş koşullarını karşılamıyor. Bazı ülkeler bizimle irtibata geçip boğazdan geçiş talep ettiler ve biz de bazılarını kabul ettik. Şu an Çin, Rusya, Irak, Pakistan, Hindistan ve Bangladeş gemileri geçebiliyor. Bu savaş sonrası da devam edecek."

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın altyapısına yönelik saldırı tehdidine dair ise "Altyapılarımıza yönelik saldırı tehdidine karşı bir felaketle karşı karşıya kalınacağı konusunda gerekli uyarılar Silahlı Kuvvetler tarafından yapıldı." dedi.

Savaşın bedelini ABD halkı ile bölge halkının ödediğine vurgu yapan Erakçi, Avrupa ülkelerinin savaşa karşı olduklarına ancak pratikte İran'a yönelik saldırıları kınamadıklarına dikkati çekerek "Avrupa'nın uluslararası arenada önemli bir oyuncu olmadığını gösterdiler." değerlendirmesinde bulundu.

Erakçi, ayrıca ülke dışında mahsur kalan İranlı hacılara ulaşım konusunda yardımcı oldukları için Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan, Afganistan ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
