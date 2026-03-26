Lucescu hayatının maçına çıkıyor! İşte nedeni

Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, Türkiye karşısında alınacak olası bir mağlubiyet sonrası görevinden ayrılabileceği öne sürüldü.

YERİNE HAGI PLANI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Romanya Futbol Federasyonu'nun, Lucescu sonrası için efsane isim Gheorghe Hagi'yi göreve getirmeyi planladığı belirtildi. Hagi'nin teknik ekibinde Gheorghe Popescu'nun da yer alacağı ifade edildi.

TRİBÜNDE TAKİP EDECEKLER

Hagi ve Popescu'nun, Türkiye-Romanya karşılaşmasını tribünden takip edeceği öğrenildi. Bu gelişme, olası teknik direktör değişikliği iddialarını güçlendirdi.