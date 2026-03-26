Lucescu hayatının maçına çıkıyor! İşte nedeni
Lucescu'nun, Türkiye'ye kaybetmesi durumunda Romanya Milli takımından ayrılma durumu var. Romanya Futbol Federasyonu, takımın başına Hagi'yi getirmeyi düşünüyor. Popescu da Hagi ile birlikte çalışacak. İkisi de bugün tribünde maçı takip edecek.
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'nun, Türkiye karşısında alınacak olası bir mağlubiyet sonrası görevinden ayrılabileceği öne sürüldü.
YERİNE HAGI PLANI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Romanya Futbol Federasyonu'nun, Lucescu sonrası için efsane isim Gheorghe Hagi'yi göreve getirmeyi planladığı belirtildi. Hagi'nin teknik ekibinde Gheorghe Popescu'nun da yer alacağı ifade edildi.
TRİBÜNDE TAKİP EDECEKLER
Hagi ve Popescu'nun, Türkiye-Romanya karşılaşmasını tribünden takip edeceği öğrenildi. Bu gelişme, olası teknik direktör değişikliği iddialarını güçlendirdi.