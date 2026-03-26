Ferdi Kadıoğlu'ndan A Milli Takım'da bir ilk

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Romanya karşısında attığı golle kariyerinde önemli bir ilke imza attı.

MİLLİLERİ ÖNE GEÇİRDİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde oynanan karşılaşmanın 53. dakikasında sahneye çıkan Ferdi Kadıoğlu, attığı golle ay-yıldızlı ekibi 1-0 öne taşıdı.

İLK RESMİ GOLÜNÜ ATTI

Başarılı futbolcu, bu golle birlikte A Milli Takım formasıyla resmi maçlardaki ilk gol sevincini yaşamış oldu. Ferdi'nin attığı gol hem tribünleri coşturdu hem de karşılaşmanın seyrini değiştiren anlardan biri oldu.