Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda Romanya ile karşı karşıya gelecek.

A MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADILAR

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ve Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya ile birlikte Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda geçtiğimiz dönemlerde görev alan Burak Kızılhan ve Kocaelisporlu futbolcu Serdar Dursun, Türkiye - Romanya maçını takip etmek üzere Tüpraş Stadyumu'na geldi.

KAZANMAMIZ HALİNDE FİNALDEYİZ

Türkiye bu karşılaşmayı kazanması halinde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşı karşıya gelecek. O mücadeleyi kazanan ekip Dünya Kupası'na katılma hakkını elde edecek.