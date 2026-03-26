Maça damga vuran kare

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Futbol Takımımız ile Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye, 1-0 kazandı. Türkiye-Romanya karşılaşmasında Fenerbahçe camiasından dikkat çeken isimler tribünde yer aldı.

KRİTİK MAÇTA YAKIN TAKİP

Başkan Sadettin Saran, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, mücadeleyi statta takip ederek milli heyecana ortak oldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Karşılaşmayı birlikte izleyen üç ismin tribündeki görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverlerin ilgisini çekti.