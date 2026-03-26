Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'ndan itiraf! Her şey devre arasında belliymiş

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız oyuncuları Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu, Romanya karşılaşmasını 1-0 kazanmanın sevincini yaşadı. Maçta gol pozisyonunu devre arasında planladıklarını belirten Arda Güler, ''Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk'' dedi.

"FERDİ AĞABEY İLE DEVRE ARASINDA KONUŞTUK"

Atılan gol pozisyonunu devre arasında konuştuklarını açıklayan Arda Güker, , "Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da devam ettirip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, 'Arda topu aldığında koşu atacağım' dedi. Çok mutlu olduk." dedi.

"TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

Tek hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu vurgulayan Arda Güler, ''Tek hedefimiz Dünya Kupası. 1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE BİR POZİSYONUN GELECEĞİNİ BİLİYORDUK"

Ferdi Kadıoğlu ise yaptığı açıklamada, "Bu pozisyonu soyunma odasında konuştuk. Böyle bir an geleceğini biliyorduk. Arda topu alınca koşu attım ve golü bulduk." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Vincin tepesine bakan hemen polisi aradı

Vincin tepesine bakan hemen polisi aradı
Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Talep İran'dan geldi, Trump kabul etti! 10 gün daha uzatıldı
Haberler.com
Canınızı yerim sizin...

Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Çığlıkları sokağı inletti! Kan donduran görüntüler
Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı

Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Oosterwolde, Türkiye-Romanya maçı biter bitmez telefona sarıldı

Türkiye maçı biter bitmez telefona sarıldı
Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Çığlıkları sokağı inletti! Kan donduran görüntüler
Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

Otobüsün içinden kimler indi kimler
Özgür Özel'den Dünya Kupası yorumu: Bu sefer üçüncülükle yetinmeyiz

Dünya Kupası'ndaki üçüncülük Özgür Özel'i kesmedi: Tek hedefi belli