Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı

Amasya'da bir futbol karşılaşmasında hakem, saha kenarında sağlık görevlisi bulunmadığı gerekçesiyle maçı oynatmadan tatil etti.

SAHADA SAĞLIK GÖREVLİSİ YER ALMADI

Amasya'da Fındıklı semt sahasında Amasya Belediyespor ile Amasya İdman Yurdu arasındaki U15 ligi müsabakası için futbolcular sahaya geldi. Müsabakanın hakemi Ümit Gerdan kontrollerinde saha kenarında sağlık görevlisi olmadığını görünce 'öncelik sporcu sağlığı' sözleriyle müsabakayı başlatmayıp, 15 dakika bekletti.

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Süre tamamlanınca yeniden futbolcularla bir araya gelen genç hakem, sağlık görevlisinin olmadığını görmesi üzerine yaptığı değerlendirmede, "Arkadaşlar sağlık ekibi gelmediği için maçı tatil ediyorum" dedi.

FUTBOLSEVERLER TAKDİR ETTİ

Genç hakemin bu kararı futbolseverlerden takdir topladı. Yapılan yorumlarda can sağlığının her şeyden önemli olduğu dile getirilerek verilen kararın doğru olduğu belirtildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com
