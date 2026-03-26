Cepheden yeni görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş 27. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. İran'ın misilleme saldırısı düzenlediği İsrail'in Kafr Qasim şehrinden gelen görüntüler büyük ses getirdi. Servis edilen videoda füzenin doğrudan bir otomobili hedef aldığı görülürken, patlamanın etkisiyle aracın havaya fırladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntüyü izleyen herkes "İran'dan füze atıp park halindeki bir aracı vurabilmek büyük iş" yorumunda bulundu.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaş 27. gününde tüm şiddetiyle sürerken, karşılıklı saldırılar sahadaki gerilimi daha da artırıyor. Özellikle son saatlerde İran’ın gerçekleştirdiği misilleme saldırıları, çatışmanın seyrine ilişkin endişeleri derinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

İran’ın hedef aldığı noktalardan biri olan İsrail’in Kafr Qasim kentinden gelen görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir füzenin doğrudan seyir halindeki bir otomobili hedef aldığı görülüyor. 

TAM BİR NOKTA ATIŞI

Patlamanın etkisiyle aracın metrelerce havaya fırladığı anlar saniye saniye kaydedilirken, olayın şiddeti dikkat çekti. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi "İrandan füze atıp park halindeki bir aracı vurabilmek büyük iş" yorumunda bulundu.

HASSAS HEDEFLERE YÖNELDİLER

Bölgedeki kaynaklar, son günlerde İran’ın saldırı kapasitesini artırdığına ve daha hassas hedeflere yöneldiğine işaret ederken, İsrail tarafının da hava savunma sistemlerini yoğun şekilde devreye aldığı bildiriliyor. Ancak buna rağmen bazı füzelerin yerleşim alanlarına ulaşması, sivil güvenliği konusundaki riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, savaşın 3. haftasını geride bırakırken çatışmanın artık daha geniş bir alana yayılma ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor. ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırması ve müttefik ülkelerin pozisyon almaya başlaması, krizin yalnızca iki ülke arasında kalmayabileceğine dair yorumları beraberinde getiriyor.

SALDIRILAR ŞEHİR MERKEZLERİNE UZANDI

Sahadaki son gelişmeler, çatışmanın yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını, şehir merkezlerine kadar uzanan bir etki alanı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Kafr Qasim’den gelen görüntüler de bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Erdem Aksoy
27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

Bakan Uraloğlu'ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu

Türk tankerini bilerek vurmuşlar! Bakandan gündem yaratacak açıklama
Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli'nin "Aktif fay üzerinde" dediği ilimizde korkutan deprem
İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı

Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşım
Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Koskoca Galatasaray'a bunu da yaptı
Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun

Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun
Yolcu otobüsü nehre düştü! Sudan 26 cansız beden çıkarıldı, kayıplar var

Yok böyle facia! Ölü sayısı her geçen dakika artıyor
İcardi'nin sevgilisinden sabah güneşi paylaşımı

Etkileşim yağmuruna tutulan paylaşım
'Eniştemin istismarına maruz kaldım' dedi, bakanlık devreye girdi

"Eniştemin istismarına maruz kaldım" dedi, bakanlık devreye girdi
Kundakçı cinayetinde aileden vahim iddialar: Aleyna bilerek getirdi

Öldürülen futbolcunun ailesi ilk kez konuştu! İddiaları vahim