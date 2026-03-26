Cepheden yeni görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaş 27. gününde tüm şiddetiyle sürerken, karşılıklı saldırılar sahadaki gerilimi daha da artırıyor. Özellikle son saatlerde İran’ın gerçekleştirdiği misilleme saldırıları, çatışmanın seyrine ilişkin endişeleri derinleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÜNYA GÜNDEMİNE OTURDU

İran’ın hedef aldığı noktalardan biri olan İsrail’in Kafr Qasim kentinden gelen görüntüler kısa sürede dünya gündemine oturdu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir füzenin doğrudan seyir halindeki bir otomobili hedef aldığı görülüyor.

TAM BİR NOKTA ATIŞI

Patlamanın etkisiyle aracın metrelerce havaya fırladığı anlar saniye saniye kaydedilirken, olayın şiddeti dikkat çekti. Görüntüleri paylaşan çok sayıda kişi "İrandan füze atıp park halindeki bir aracı vurabilmek büyük iş" yorumunda bulundu.

HASSAS HEDEFLERE YÖNELDİLER

Bölgedeki kaynaklar, son günlerde İran’ın saldırı kapasitesini artırdığına ve daha hassas hedeflere yöneldiğine işaret ederken, İsrail tarafının da hava savunma sistemlerini yoğun şekilde devreye aldığı bildiriliyor. Ancak buna rağmen bazı füzelerin yerleşim alanlarına ulaşması, sivil güvenliği konusundaki riskleri yeniden gündeme taşıdı.

Uzmanlar, savaşın 3. haftasını geride bırakırken çatışmanın artık daha geniş bir alana yayılma ihtimalinin güçlendiğini belirtiyor. ABD’nin bölgedeki askeri varlığını artırması ve müttefik ülkelerin pozisyon almaya başlaması, krizin yalnızca iki ülke arasında kalmayabileceğine dair yorumları beraberinde getiriyor.

SALDIRILAR ŞEHİR MERKEZLERİNE UZANDI

Sahadaki son gelişmeler, çatışmanın yalnızca askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını, şehir merkezlerine kadar uzanan bir etki alanı oluşturduğunu ortaya koyuyor. Kafr Qasim’den gelen görüntüler de bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.