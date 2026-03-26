2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu

Sinop'un Boyabat ilçesinde ailesiyle gittiği arazide kaybolan 2 yaşındaki çocuk, 10 saatlik arama çalışmasının ardından dağın zirvesinde bulundu. Genel sağlık durumu iyi olan çocuk hastaneye sevk edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde ailesiyle gittiği arazide kaybolan 2 yaşındaki çocuk, 10 saatlik çalışma sonucu kaybolduğu yerin 3 kilometre uzağında dağın zirvesinde bulundu.

Olay, Boyabat ilçesine bağlı Sarıağaççayı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kum yükleyen ailesiyle birlikte araziye giden 2 yaşındaki A.A.A, ailenin bir anlık dalgınlığı sonucu gözden kayboldu. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Köy sakinlerinin de destek verdiği geniş çaplı arama çalışmaları sonucunda küçük çocuk, kaybolduğu noktanın yaklaşık 3 kilometre uzağında, dağlık alanın zirvesindeki kayalıklarda bulundu. Yaklaşık 10 saat boyunca arazide tek başına kalan küçük çocuğun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Küçük çocuk, kontrol amaçlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Küçük kızı defalarca kırbaçladı

Sınıfta insanlık dışı görüntüler
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı

Sahada sağlık görevlisi göremeyince yaptığı hareket takdir edilesi
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

Dünyaya büyük gözdağı! Ülke tarihinde bir ilk yaşanıyor