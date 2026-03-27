Erzincan'da bir kişi yanarak ağır yaralandı

Erzincan'da M.Ş. isimli kişi, aracının yanında alevler içinde kalarak ağır yaralandı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından su kanalından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Erzincan'da bir kişi, henüz belirlenemeyen nedenle yanarak ağır yaralandı.

Ulalar Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, M.Ş. isimli kişi aracının yanında alevler içinde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İddiaya göre, alevlerden kurtulmak isteyen yaralı, su kanalına atladı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan M.Ş., sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.Ş.'nin entübe edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, olayın nedeni araştırılıyor. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
