Bu görüntüyü affetmediler! UEFA'dan Fenerbahçe'ye şok ceza
UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe'ye Nottingham Forest ile oynanan maçtaki olaylar nedeniyle deplasman ve para cezası verdi. Sarı-lacivertliler, bir sonraki Avrupa deplasmanına taraftar götüremeyecek. Ayrıca UEFA, Fenerbahçe'ye toplamda 50 bin 500 avro para cezası kesti. Cezanın yanı sıra, Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu hasarın tazmin edilmesi için kulübün 30 gün içinde Nottingham Forest ile iletişime geçmesi kararlaştırıldı.
DEPLASMAN YASAĞI GETİRİLDİ
UEFA Disiplin Kurulu, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında İngiltere'de oynanan Nottingham Forest maçındaki olaylar sonrası Fenerbahçe'ye deplasmanda seyirci yasağı uyguladı. Buna göre sarı-lacivertliler, bir sonraki Avrupa deplasmanına taraftar götüremeyecek.
PARA CEZASI DA KESİLDİ
UEFA'nın açıklamasına göre Fenerbahçe'ye 30 bin avro para cezası verildi. Ayrıca stadyumda meydana gelen zarar nedeniyle kulüp 20 bin 500 avro daha ceza aldı.
ZARARLAR KARŞILANACAK
UEFA, Fenerbahçe taraftarlarının neden olduğu hasarın tazmin edilmesi için kulübün 30 gün içinde Nottingham Forest ile iletişime geçmesini kararlaştırdı.