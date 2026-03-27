İbrahim Hacıosmanoğlu: Bir bakmışsınız ABD'den kupayla dönüyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1-0 kazanılan Romanya maçının ardından açıklamalarda bulundu. Dünya Kupası hakkında yorum yapan Hacıosmanoğlu, ''Son gidişimizde 3. olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup ABD'den dönüyoruz" sözlerini sarf etti.

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan milliler finale yükseldi.

''TARİHİN EN KARAKTERLİ KADROSU''

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu maçın ardından açıklamalarda bulunarak, ''İlk maç olduğu için zor maçtı. Romanya tamamen kapandı ama usta ayaklar kilidi açtı. ABD'ye gideceğimize en başından bu yana inanıyoruz. Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı almak istiyoruz. Tarihin en karakterli kadrosu. Hocaya teşekkür ediyorum aile ortamı kurduğu için.'' dedi.

''BİR BAKMIŞSINIZ ABD'DEN KUPAYLA DÖNÜYORUZ''

Dünya Kupası üçüncülüğünün ardından şampiyonluğun da yaşanabileceğini belirten Hacıosmanoğlu, ''Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız. Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım dedi, Son gidişimizde 3'üncü olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup Amerika'dan dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor. Orada da güzel işler yapacaklardır" şeklinde konuştu.

Cemre Yıldız
