Burak Elmas'ın savcılık ifadesi belli oldu! Suçlamalara cevabı çok net

Burak Elmas'ın savcılık ifadesi belli oldu! Suçlamalara cevabı çok net
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Elmas, uyuşturucu ve fuhuş iddialarını reddederek, suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ünlülere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan, işlemlerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan eski Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı.

'UYUŞTURUCU VE FUHUŞ İDDİASI ASILSIZDIR'

Soruşturma kapsamında tanık D.A.'nın Burak Elmas farklı bir kaç kadınla cinsel ilişki yaşadı, beni buraya Derya isimli aracı davet etti parayı herkese nakit bir şekilde dağıttı, uyuşturucu madde kokain kullanıldığını net bir şekilde gördüm şeklindeki beyanı sorulan Elmas ifadesinde, "Ben söz konusu beyanı kesinlikle kabul etmiyorum, uyuşturucu ve fuhuş iddiası asılsızdır. Derya isimli şahsı tanımam. Suçlamayı kabul etmiyorum.'' dedi.

''ÇOK ŞAŞKINIM''

Sözlerine devam eden Burak Elmas, ''İfadeyle ilgili söyleyeceğim bunlardan ibarettir. Böyle bir beyanla ilgili çok şaşkınım, tanımadığım kişiler, suçlamaları kesin bir şekilde reddediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemre Yıldız
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

Eski AK Parti Milletvekili hakkında tutuklama kararı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda çok sayıda tutuklama
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

Dünyaya büyük gözdağı! Ülke tarihinde bir ilk yaşanıyor
Türkiye'nin konuştuğu aile! Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş

Amca Kadayıfçıoğlu, Etiler'de kurşun yağmuruna tutulmuş
İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti

İslam Memiş, altın yatırımcısını bekleyen büyük tehlikeye dikkat çekti
Uganda: İsrail yenilgiye uğrarsa, savaşa katılıp yanlarında oluruz

Bir ülke daha tarafını seçti: Yenilgiye uğrarlarsa savaşa gireriz
Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı tanıtıldı

Dünyaya büyük gözdağı! Ülke tarihinde bir ilk yaşanıyor
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu

ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti

Sevgilisine doğrulttuğu silahla bambaşka birini vurdu! 1 ölü, 1 yaralı