Trump, İran'ın hediyesinin "8 petrol tankerinin Hürmüz'den geçmesine izni vermesi" olduğunu açıkladı

ABD Başkanı Trump, İran'ın müzakerelerde kendilerine 10 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verme vaadini açıkladı. Trump, bu konunun olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD'ye gönderdiğini söylediği hediyenin, İranlıların "8 petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin vermeleri" olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında İran gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, İranlılarla yürüttükleri müzakerelerle ilgili dün yaptığı "İran bize bir hediye gönderdi" yönündeki ifadesinin içeriğini açıkladı.

ABD Başkanı, müzakere yürüttükleri ve adlarını açıklamadığı İranlı yetkililerin kendilerine, "Bizim gerçek ve sağlam müzakereciler olduğumuzu göstermek için size 8 gemi dolusu petrol vereceğiz." dediklerini aktardı.

Bu konuyu önce önemsemediğini ancak sonra bir Amerikan televizyonunda Hürmüz Boğazı'ndan 8 petrol tankerinin geçtiği haberini gördüğünü belirterek, "Bu olay iki gün önceydi ve yarın gemiler yola çıkacak. O haberi görünce dedim ki 'Sanırım doğru kişilerle görüşüyoruz'. Gemiler sanırım Pakistan bayraklıydı." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İranlıların daha sonra 2 gemiyi daha eklediklerini ve toplamda 10 petrol tankerinin geçişine izin verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Hakan Çopur
