Paralarını alamayınca intihara kalkışan işçiler ekiplerce ikna edildi

Paralarını alamayınca intihara kalkışan işçiler ekiplerce ikna edildi
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde çalıştıkları inşaat firmasından paralarını alamayınca kule vincin üzerine çıkan 2 işçi, polis ekiplerinin uzun süren çabalarının ardından ikna edilerek aşağı indirildi.

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde 2 inşaat işçisi çalıştıkları inşaat firmasından paralarını alamadıklarını iddia ederek inşaatta bulunan kule vincin üzerine çıktı.

GÖREN POLİSİ ARADI

İntihar girişiminde bulunan işçileri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, olay yerine sevk edilen ekiplere paralarının ödenmemesi durumunda vinçten inmeyeceklerini söyledi.

EKİPLERİN ÇABASI SONUÇ VERDİ

Ancak ekiplerin uzun süren çabaları sonuç verdi. Sonundan ikna edilen iki işçi de vinçten indirildi.  

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım

Sansürlü paylaşım Beyaz Saray'dan
Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı

Trump'ın istediği oldu
Maça damga vuran kare

Tarihi maça damga vuran kare!
Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

Otobüsün içinden kimler indi kimler
Arda Güler'in ailesi golün sevincini doyasıya yaşadı

Attığımız muhteşem golden sonra kendilerinden geçtiler
Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı

Trump'ın istediği oldu
AK Parti genç işsizler için harekete geçti! Yasal düzenleme geliyor

AK Parti harekete geçti! Türkiye'nin kanayan yarası tarih oluyor
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Hakan Sabancı, tek bir isim verdi: Beni takıntı haline getirdi