Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında A Milli Futbol Takımımız, sahasında ağırladığı Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükseldi. Millilerimizin finaldeki rakibi Slovakya-Kosova mücadelesinin galibi olacak. Final maçını kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Vincenzo Montella'nın çalıştırdığı A Milli Futbol Takımımız ile Mircea Lucescu yönetimindeki Romanya karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Türkiye, 1-0 kazandı.

SERBEST VURUŞTA İSABET YOK

17. dakikada ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden auta çıktı.

ROMANYA TEHLİKELİ GELDİ

23. dakikada mücadelenin ilk önemli gol pozisyonunu Romanya yakaladı. Bancu'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hagi, vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, İsmail Yüksek'e çarparak kornere çıktı.

ARDA İLE GOLE ÇOK YAKLAŞTIK

32. dakikada A Milli Futbol Takımı gole yaklaştı. Sol kanatta Ratiu'dan topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra Arda Güler'i gördü. Arda'nın ceza yayı önünde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

AY-YILDIZLILAR FERDİ'NİN GOLÜYLE ÖNE GEÇTİ

Ay-yıldızlılar, 53. dakikada harika bir golle öne geçti. Arda Güler'in sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı harika uzun pasında kendisini boşa çıkaran Ferdi Kadıoğlu topla buluşur buluşmaz kaleciyi avlayarak takımını öne geçirdi.

KENAN YILDIZ DİREĞE TAKILDI

Mücadelenin 61. dakikasında farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştık. Harika paslarla ceza sahasına giren milli takımımızda topu alan Kenan Yıldız'ın sol çaprazdan denediği şut üst direğe çarparak dışarıya gitti.

ROMANYA BERABERLİK İÇİN ETKİLİ GELDİ

Karşılaşmanın 77. dakikasında Romanya beraberlik için etkili geldi. Romanya köşe vuruşunda yaşanan kargaşa sonucu topu önünde bulan Hagi'nin şutu direkten döndü.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIMIZ FİNALE YÜKSELDİ

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi A Milli Futbol Takımımız kazanmayı başardı. Bu sonuçla birlikte Romanya'nın Dünya Kupası'na gitme şansı kalmadı. Millilerimiz ise adını finale yazdırarak Dünya Kupası'na gitme umutlarını sürdürdü. Ay-yıldızlıların finaldeki rakibi Slovakya- Kosova mücadelesinin galibi olacak. Final maçını kazanan takım Dünya Kupası biletini alacak.

Cemre Yıldız
Yorumlar (5)

Haber Yorumlarımusa çiftçi:

final maçında böyle oynarsak yeniliriz ilerde fırsatçı golcümüz yok

Haber YorumlarıEs Es:

Saçmalama iyi oynadı takım. O kadar kapanmaya normal yani.

Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Tebrikler Aslanlarım. Her biriniz harikaydınız

Haber YorumlarıAltay Bozkurt:

ilk 45 dakikayı seyredip kapattım . tadi tuzu yoktu, dünya kupasına gitsek dahi gruptan asla cikamayiz bu futbolla !

Haber Yorumlarısamet:

çok fark vardı ıkı takım arasında

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

