Beyaz Saray'dan art arda gizemli videolar! Biri silindi, ortalık fena karıştı

Beyaz Saray’ın sosyal medya hesaplarında paylaşılan, biri kısa süre sonra silinen gizemli videolar; içeriklerinin belirsizliği ve resmi açıklama yapılmaması nedeniyle “hacklenme mi yoksa kasıtlı mesaj mı?” tartışmasını alevlendirdi.

Beyaz Saray’ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kısa ve gizemli videolar, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşarak tartışma yarattı.

"YAKINDA BAŞLIYOR, DEĞİL Mİ?"

Çarşamba akşamı Beyaz Saray’ın X ve Instagram hesaplarından art arda iki video paylaşıldı. İlk video, ABD saatiyle 21.15 civarında yayınlandı. Akıllı telefonla çekildiği anlaşılan ve yalnızca 4 saniye süren görüntüde kameranın bir kişinin ayaklarına doğrultulduğu görülürken, kadın sesiyle “Yakında başlıyor, değil mi?” ifadesi duyuldu. Ekranda ayrıca “sesi aç” yazısı yer aldı. Söz konusu video, paylaşımından yaklaşık 90 dakika sonra hesaplardan silindi.

İKİNCİ VİDEO DA DİKKAT ÇEKTİ

Saat 22.00’de paylaşılan ikinci videoda ise siyah ve parazitli bir ekran dikkat çekti. Görüntüde telefon bildirim sesi duyulurken, bir karede Amerikan bayrağı görüldü. Paylaşımda akıllı telefon ve ses emojileri kullanıldı.

GİZEMLİ BİR MESAJ MI VERİLİYOR?

Videoların içeriğine ya da amacına ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, sosyal medyada çok sayıda kullanıcı hesapların hacklenmiş olabileceğini ya da yetkililerin gizemli bir mesaj vermeye çalıştığını öne sürdü.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Beyaz Saray ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Paylaşımların kasıtlı olup olmadığı da netlik kazanmadı. Öte yandan, Trump yönetimi döneminde Beyaz Saray sosyal medya hesaplarının daha önce de “meme” tarzı içerikler paylaşması dikkat çekmişti.

Erdem Aksoy
Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıserkan gündüz:

Hayır ne msj artık tsk geçiyolar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

