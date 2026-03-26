Haberler

Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız

Trump: İran'ın enerji santrallerini 10 gün daha vurmayacağız
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın enerji santrallerine yönelik saldırıları 5 gün süreyle erteleyen ABD Başkanı Donald Trump, bu süreyi uzattı. 10 gün daha saldırı gerçekleştirmeyeceklerini belirten Trump, "İran'ın talebi üzerine enerji santrallerine yönelik saldırıları 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20'ye kadar durdurduk." dedi.

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, "İran'ın talebi üzerine enerji santrallerine yönelik saldırıları 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20'ye kadar durdurduk." ifadelerini kullandı.

TRUMP, İRAN'IN ENERJİ SANTRALLERİNE SALDIRIYI BİR KEZ DAHA ERTELEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın enerji santrallerine yapılması planlanan saldırıların 10 gün daha ertelendiğini açıkladı. Daha önce ilan edilen 5 günlük süreyle ilgili konuşan Trump, bu kararın İran’dan gelen talep üzerine alındığını belirterek operasyonun askıya alındığını duyurdu.

10 GÜN DAHA VURULMAYACAK

Yeni takvime göre, enerji tesislerine yönelik olası askeri müdahale 6 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 20:00’ye kadar gerçekleştirilmeyecek. Bölgedeki gerilimi bir süreliğine dindiren bu ek sürenin, taraflar arasında diplomatik çözüm arayışları için kullanılması bekleniyor.

TRUMP SALDIRILARI 5 GÜN ERTELEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, İran'ın 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmaması halinde bu ülkenin elektrik santrallerini vurmaya başlayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İran ise elektrik şebekelerine yönelik tehditlerin ardından, herhangi bir saldırının bölgedeki enerji santrallerini hedef alan bir misillemeyle karşılık bulacağını bildirmişti. Ardından Trump söz konusu saldırıları 5 gün ertelemişti.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Turan Yiğittekin
Haberler.com
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde

Dünya Kupası'na son 90 dakika! Millilerimiz finale yükseldi
Beyaz Saray'dan bir garip sansürlü paylaşım

Sansürlü paylaşım Beyaz Saray'dan
İşte Zuhal Kalaycıoğlu'nun savcılık ifadesi

Annesi baştan sona anlattı! Kızını bu yüzden saklamaya kalkmış
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSempatik:

yemedi galiba

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAnamurlu:

Sarı turp yine döktürüyo

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

Otobüsün içinden kimler indi kimler
Vincin tepesine bakan hemen polisi aradı

Vincin tepesine bakan hemen polisi aradı
Oosterwolde, Türkiye-Romanya maçı biter bitmez telefona sarıldı

Türkiye maçı biter bitmez telefona sarıldı
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı

Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Ankara'da çocuğun sokak ortasında kemer ve sopayla darbedilmesiyle ilgili 2 şüpheli tutuklandı

Çığlıkları sokağı inletti! Kan donduran görüntüler
Otobüsün içinden kimler indi kimler! A Milli Takım'a büyük destek

Otobüsün içinden kimler indi kimler
Vincin tepesine bakan hemen polisi aradı

Vincin tepesine bakan hemen polisi aradı
Özgür Özel'den Dünya Kupası yorumu: Bu sefer üçüncülükle yetinmeyiz

Dünya Kupası'ndaki üçüncülük Özgür Özel'i kesmedi: Tek hedefi belli