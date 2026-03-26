Haberler

Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz

Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynanacak karşılaşma öncesinde açıklamalar yaparak, "Futbolcularımız çok bilinçli oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız'' dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella,2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde oynanacak Romanya karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

"DUYGUSAL OLARAK DENGELİ OLMALIYIZ"

Mücadelenin önemine ve zorluğuna dikkat çeken Montella, "Heyecanlıyız. Duygusal anlamda da dengeli bir maç çıkarmalıyız. 90 dakikada her şey olabilir. Her senaryoya karşı hazırlığımız var. Sahaya çıkacağız, elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Hedeflerinin Dünya Kupası olduğunu aktaran Montella, "Futbolcularımız çok bilinçli oldukları konumdan dolayı. İki maçımız var, bu maçlar sonrasında istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm oyuncularım bilinçli şekilde hareket ediyor." sözlerini sarf etti.

Cemre Yıldız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

