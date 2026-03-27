Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi

Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 yenilen Romanya'nın teknik direktörü Mircea Lucescu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Lucescu, savunmada yaptıkları bir hata nedeniyle hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti. Rumen teknik adam, Türkiye'nin iyi bir dönemden geçtiğini ve Türk futbolunu beğendiğini ifade etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 yenilen Romanya'da milli futbol takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Rumen teknik adam, savunmada yaptıkları bir hata nedeniyle hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

'ÇOK ÜZÜLÜYORUM'

Türkiye'ye karşı iyi savunma yapmaya çalıştıklarını belirten Lucescu, "Çok dengeli bir maç oldu. Savunmada yaptığımız bir hata, hak etmediğimiz mağlubiyet yaşamamıza sebep oldu. Maçı kaybettiğimiz ve devam edemediğimiz için çok üzülüyorum. Bir pozisyonumuz direkten döndü. Bir pozisyonda da Hagi daha dikkatli olsa ve ayak içi vursa gol olabilirdi." ifadelerini kullandı.

Mircea Lucescu: Hak etmediğimiz bir yenilgi

'TÜRKİYE'Yİ ÇOK BEĞENİYORUM'

Türk futbolunun iyi bir dönemden geçtiğini aktaran Mircea Lucescu, "Bu takımı görev yaptığım dönemde inşa ettim ve gençleştirdim. Bazı sonuçları alamadım, feda ettik. Ancak Türkiye şimdi bunların karşılığını alarak başarılı sonuçlar almaya başladı. Türkiye'yi çok beğeniyorum. İyi bir teknik direktörleri var. Türkiye'ye çok iyi yabancılar geldi. Bu isimler Türk oyunculara da örnek oldu." diye konuştu.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

