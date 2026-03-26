Herkes ekran başına! İşte Türkiye- Romanya maçının muhtemel 11'leri

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde A Milli Futbol Takımı, Romanya ile kritik bir maç yapacak. Bu akşam İstanbul'da gerçekleşecek karşılaşma Beşiktaş Park'ta saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak. Milliler, Romanya'yı elemesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadeleyi kazanan ekip 2026 Dünya Kupası biletini alacak. İşte muhtemel 11'ler...

DEV MAÇ İSTANBUL'DA

Ay-yıldızlı ekip, 26 Mart Perşembe günü İstanbul'da Romanya'yı ağırlayacak. Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.

HAKEM FRANSA'DAN

Zorlu mücadelede düdüğü Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier çalacak. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni üstlenirken, dördüncü hakem Benoit Bastien olacak.

MUHTEMEL 11'LER

Türkiye'nin sahaya Uğurcan, Zeki, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, Orkun, Yunus, Arda, Kenan ve Barış Alper ilk 11'iyle çıkması bekleniyor.

Romanya'nın ise Radu, Bancu, Ghita, Draguşin, Ratiu, Tanase, Screciu, Dragomir, Baiaram, Man ve Birligea ile sahada olması öngörülüyor.

HEDEF DÜNYA KUPASI

Milliler, Romanya'yı elemesi halinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. Bu mücadeleyi kazanan ekip 2026 Dünya Kupası biletini alacak.

İKİ İSİMİN DURUMU BELİRSİZ

A Milli Takım'da ağrıları bulunan Merih Demiral ve Zeki Çelik'in durumu belirsizliğini koruyor. İki oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerin ardından netleşecek. Sakatlığı bulunan Aral Şimşir ise kadrodan çıkarılmıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Yorumlar (3)

avsar_murat38:

Yok abi. Bu montellanın Sametle kesin bir ilişkisi var. Türkiye milli takımında oynayacak en son kişi her maç banko oynuyor.

Selcuk Arslan:

Ozan kabak başlar Sametle olmaz bu iş????

kara elmas:

Merih ve Ozan form da , Samet le baslamas .

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

