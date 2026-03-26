Şanlıurfa'da Aşk Cinayeti: Kadın Arkadaşını Korurken Vuruldu

Şanlıurfa'da bir emlakçı, sevgilisiyle tartıştıktan sonra tabancayla ateş açarak sevgilisinin arkadaşını ağır yaraladı. Olay sonrası intihar eden Ali Badıllı'nın sevgilisi Mine Ö. ise kayıplara karıştı.

ŞANLIURFA'da sokak ortasında tartıştığı sevgilisi Mine Ö.'ye tabancayla ateş eden Ali Badıllı (45), bu sırada araya giren kadının arkadaşı Semra Mutlukaya'yı (33) başından vurdu. Mutlukaya ağır yaralanırken, Ali Badıllı olayın ardından aynı silahla intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. 1 çocuk babası emlakçı Ali Badıllı, uzun süredir gönül ilişkisi yaşadığı, çağrı merkezinde çalışan Mine Ö. ve arkadaşı Semra Mutlukaya ile buluştu. Burada, henüz bilinmeyen nedenle Ali Badıllı ile Mine Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Ali Badıllı, yanındaki tabancayı çekip ateşledi. Silahtan çıkan kurşun, bu sırada araya giren Semra Mutlukaya'nın başına isabet etti. Semra Mutlukaya kanlar içinde yere yığıldı. Mutlukaya'nın öldüğünü düşünen Badıllı, bu kez silahın namlusunu kendisine doğrultup ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Ali Badıllı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Semra Mutlukaya ise Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan Mine Ö.'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı

Trump'tan NATO'ya tarihi rest: Bu dönüm noktasını asla unutmayın
500

Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Kabul ederse paraya para demez! Okan Buruk için sıraya girdiler

Yok artık Okan Buruk! Kabul ederse paraya para demez
Tayland felaketi yaşıyor! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor, turizm 3 haftada çöktü

Savaş ülkeyi felakete sürükledi! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor
Araştırma hastanesinde skandal iddia: Müdür yardımcısının eşi 1 yıldır işe gelmeden maaş alıyor

Maaş var, mesai yok! Skandala adı karışan isim bakın kimin eşi çıktı
Ronaldo'nun nişanlısından olay paylaşım

Ünlü isimden olay olan paylaşım
Galatasaray'dan koru kırılan Osimhen için özel kolluk

Haberi okuyanlar "Helal olsun" demeden edemiyor
Savaşın ortasında güldürmeyen şaka

Savaşın ortasında güldürmeyen şaka!