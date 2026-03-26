Ne yaptın sen Icardi! İpler tamamen koptu

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, imaj haklarının ödenmemesi üzerine kulübe ihtarname gönderdi. Sözleşmesinin son yılında bulunan Icardi'nin, 4 milyon euroluk imaj haklarının ödenmemesi nedeniyle bu adımı attığı belirtildi. Icardi'nin anlaşmayı şahıslarla yapmasına rağmen kulübe ihtarname göndermesi, Galatasaray yönetiminde şaşkınlık ve tepkiye yol açtı. Icardi'nin daha önce de maaş ödemelerinin gecikmesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği biliniyor.

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin kulübe ihtarname çekmesi sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı. Yönetimin bu gelişme karşısında şaşkın ve tepkili olduğu öğrenildi.

İMAJ HAKKI KRİZİ PATLAK VERDİ

Sözleşmesinin son yılında bulunan Icardi'nin, 4 milyon euroluk imaj haklarının ödenmemesi nedeniyle Galatasaray'a ihtarname gönderdiği belirtildi. Milliyet'in haberine göre yıldız futbolcu, imaj hakları anlaşmasını Erden Timur ve Murat Özkaya ile yaptı ancak bu kişilerin cezaevine girmesi nedeniyle ödemelerini alamadı.

YÖNETİM TEPKİ GÖSTERDİ

Icardi'nin anlaşmayı şahıslarla yapmasına rağmen kulübe ihtarname göndermesi, Galatasaray yönetiminde şaşkınlık yarattı. Sarı-kırmızılı yöneticilerin bu duruma tepki gösterdiği ifade edildi.

DAHA ÖNCE DE İHTAR GÖNDERMİŞTİ

Deneyimli golcünün daha önce de maaş ödemelerinin gecikmesi nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği hatırlatıldı. Bu sezon 39 maçta 1699 dakika süre alan Icardi, 15 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

Bir zamanlar Süper Lig'de oynayan takımın artık düşeceği lig bile kalmadı

Türk futbolunda dram: Eski Süper Lig takımı tarih oldu
140 bin ton petrol yüklü Türk tankerine dron isabet etti

Türk tankerine dron isabet etti! Su alan dev gemi acil yardım istedi
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

2 ülkeyi açık açık tehdit ettiler: Altyapı haritası masamızda duruyor
Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'ayakçı' sözlerine tepki: Engelli kardeşini sırtında taşıdı

Rapçi Canbay'dan Aleyna Kalaycıoğlu'na zehir zemberek sözler
Trump, Netanyahu'nun İran'ı kana bulayacak teklifini reddetti

Trump'tan Netanyahu'ya soğuk duş
Köyünde yürüyüş yaparken buldu! Milyonlarca yıllık

Köyünde yürüyüş yaparken buldu! Milyonlarca yıllık
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

2 ülkeyi açık açık tehdit ettiler: Altyapı haritası masamızda duruyor
Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi

Evladını vahşice katleden annenin isteği mahkemeye damga vurdu
Dünyada benzeri az! İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı

Tansiyon düşmüyor: İran, ABD'nin göz bebeğine saldırdı