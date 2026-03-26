ABD Başkanı Trump: "İran müzakere halinde ve bir anlaşmaya varmayı çok istiyor"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakere halinde olduğunu iddia ederek, İran'ın anlaşma yapma arzusunu ve korkularını dile getirdi. Ayrıca, İran'a karşı savaş stratejilerinden bahsetti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın ABD ile müzakere halinde olduğu iddiasını yineleyerek, "Müzakere halindeler ve bir anlaşmaya varmayı çok istiyorlar. Ama bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar. Ayrıca bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi tarafından düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinde yaptığı konuşmada, İran'a karşı yürütülen savaşla ilgili açıklamalarda bulundu. İran'a karşı açık şekilde kazandıklarını belirten Trump, "İran'a Ortadoğu'da yaptığımız gibi bir şey daha önce hiç görülmedi" değerlendirmesinde bulundu.

"İran'ın yüksek lideri olmamı istiyorlar, ama ben istemiyorum"

Bazı kesimlerin kendisini İran'ın yüksek lideri yapmak istediğini öne süren Trump, "Ben istemiyorum. Söylediklerine bakın. Çok açık bir şekilde duyuyoruz ki; 'Sizi bir sonraki yüksek lider yapmak istiyoruz' Hayır, teşekkür ederim. İstemiyorum" diye konuştu. ABD'nin İran'ı yıkıp geçtiğini iddia eden Trump, " 'Savaş' kelimesini kullanmayacağım. Çünkü, 'Savaş kelimesini kullanırsanız, bu belki de iyi bir şey olmaz' diyorlar. Savaş kelimesini sevmiyorlar, çünkü onay almanız gerekiyor. Bu yüzden 'askeri operasyon' kelimesini kullanacağım, ki bu aslında tam olarak bu. Buna askeri yıkım deniyor" şeklinde konuştu. Trump ayrıca, 2024 seçimlerini Demokratların kazanmış olması halinde, İran'ın şu anda nükleer silahlara sahip olacağını savundu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

