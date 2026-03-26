Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı

Fatih’te eline bıçak alan bir kişi, esnaf ve vatandaşlara bıçak çekerek üzerlerine yürüdü. Mahalleli tarafından kovalanan saldırgan, olay yerinden kaçtı.

İstanbul Fatih’te elinde bıçakla sokağa çıkan bir şahıs, vatandaşlara rastgele saldırarak büyük panik yarattı. Saldırganın hedefi olan vatandaşlar, kendilerini korumak için sağa sola kaçıştı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Saldırganın tehlike saçtığını gören mahalle sakinleri, bir araya gelerek şahsı kovalamaya başladı. Kalabalığın üzerine gelmesiyle panikleyen saldırgan, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.