İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan iş insanı Hakan Sabancı, sevk edildiği mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından savcılığa ifade veren Sabancı, hakkındaki tüm suçlamaları reddederek hayatının hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadığını savundu.

HAKAN SABANCI SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sabancı ifadesinde, suçlamaların odağındaki Aygün Aydın’ın kendisine iftira attığını öne sürdü. Aydın’ı geçmişte sadece bir kez gördüğünü belirten Sabancı, bu kişinin kendisini takıntı haline getirdiğini ve aralarında daha önceden alınmış uzaklaştırma kararları bulunduğunu hatırlattı.

"AYGÜN AYDIN BENİ TAKINTI HALİNE GETİRDİ"

Sabancı ifadesinde şunları söyledi: "Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu madde kullanmadım. Uyuşturucu kullanılan ortamlarda bulunmadım. Sormuş olduğunuz Aygün Aydın isimli kişi geçmişte bir kez gördüğüm daha sonradan beni takıntı haline getiren hatta hakkında uzaklaştırma kararı aldığım ve bunu ihlal etmesi nedeniyle hapisle tazyik edilen bir kişidir. Hakkımda söyledikleri etrafta konuşulanlar bundan dolayı iftiradır. Benim bu kişiyle uyuşturucu madde kullanmam kesinlikle iftiradır.

"GEÇMİŞTE BEBEK OTEL'E GİTTİM"

Geçmişte Bebek Otel’e gitmişliğim vardı ancak Aygün Aydın ile Bebek Otel’e gitmedim, hatta bu kişiyle hiçbir yere gitmedim. Aygün Aydın adlı kişiyle bir kez ikametimde buluştum. Buluşmamız orta katta oldu ancak kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadım. Partilere hiç katılmadım. Hande Erçel isimli kişiyi tanırım. Bu kişi yanımda hiçbir zaman uyuşturucu madde kullanmamıştır."

