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Döviz Kuru - Serbest Piyasa
Döviz Kurları
|Para Birimi
|Yön
|Alış
|Satış
|% Fark
|Saat
|ABD Doları
|17,9472
|17,9572
|0,06
|16:44
|Euro
|18,2816
|18,2991
|0,27
|16:43
|İngiliz Sterlini
|21,7532
|21,8622
|0,06
|16:44
|İsviçre Frangi
|18,7209
|18,8147
|0,47
|16:43
|100 Japon Yeni
|13,4300
|13,5000
|0,49
|16:43
|Norveç Kronu
|1,8412
|1,8504
|-0,06
|16:43
|Saudi Riyali
|4,7803
|4,8043
|0,44
|16:42
|Danimarka Kronu
|2,4588
|2,4712
|0,58
|16:43
|Avusturalya Doları
|12,4906
|12,5532
|0,43
|16:43
|Kanada Doları
|13,9711
|14,0411
|0,26
|16:44
|İsveç Kronu
|1,7656
|1,7745
|0,76
|16:43
Piyasa
|Hisse
|Yön
|Son
|Fark
|Saat
|Dolar
|17,9473
|0,06
|16:43
|Euro
|18,3003
|0,39
|16:43
|İngiliz Sterlini
|21,7227
|-0,30
|16:43
|BIST 100
|2.721
|1,38
|16:28
|BIST 50
|2.403
|1,41
|16:28
|BIST 30
|2.919
|1,46
|16:28
|Gram Altın
|1025,6
|0,75
|16:43
|Çeyrek Altın
|1646
|1,01
|16:43
|Yarım Altın
|3291
|1,01
|16:43
|Cumhuriyet A.
|6845
|0,86
|16:42
Yorumlar (39)
SENREY26: Türkiye de Türkler sömürülen esaret altına giren halk oldu çıktı. her şey yabancılara güzel.
GÜLCİHAN LOBİSİ: Yine köşe olduk:)
ŞERİF ALİ: Ne olacak Türkiye'nin hali? Geçim derdine düşmekten gelecek hayallerimiz tek tek uçup gidiyor. Nasıl düzelecek inanın bilmiyorum. Ekonomi prof'ları dahi umutsuz bakıyorlar. Gençliğimiz heba edildi.
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