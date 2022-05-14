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Döviz Kuru - Serbest Piyasa

Döviz Kurları

Para Birimi Yön Alış Satış % Fark Saat
ABD Doları 17,9472 17,9572 0,06 16:44
Euro 18,2816 18,2991 0,27 16:43
İngiliz Sterlini 21,7532 21,8622 0,06 16:44
İsviçre Frangi 18,7209 18,8147 0,47 16:43
100 Japon Yeni 13,4300 13,5000 0,49 16:43
Norveç Kronu 1,8412 1,8504 -0,06 16:43
Saudi Riyali 4,7803 4,8043 0,44 16:42
Danimarka Kronu 2,4588 2,4712 0,58 16:43
Avusturalya Doları 12,4906 12,5532 0,43 16:43
Kanada Doları 13,9711 14,0411 0,26 16:44
İsveç Kronu 1,7656 1,7745 0,76 16:43
Piyasa
Hisse Yön Son Fark Saat
Dolar Dolar 17,9473 0,06 16:43
Euro Euro 18,3003 0,39 16:43
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 21,7227 -0,30 16:43
BIST 100 BIST 100 2.721 1,38 16:28
BIST 50 BIST 50 2.403 1,41 16:28
BIST 30 BIST 30 2.919 1,46 16:28
Gram Altın Gram Altın 1025,6 0,75 16:43
Çeyrek Altın Çeyrek Altın 1646 1,01 16:43
Yarım Altın Yarım Altın 3291 1,01 16:43
Cumhuriyet A. Cumhuriyet Altını 6845 0,86 16:42
Yorumlar (39)
SENREY26: Türkiye de Türkler sömürülen esaret altına giren halk oldu çıktı. her şey yabancılara güzel.
Cevap Yaz 6 14 Yayından Kaldır
GÜLCİHAN LOBİSİ: Yine köşe olduk:)
Cevap Yaz 26 6 Yayından Kaldır
ŞERİF ALİ: Ne olacak Türkiye'nin hali? Geçim derdine düşmekten gelecek hayallerimiz tek tek uçup gidiyor. Nasıl düzelecek inanın bilmiyorum. Ekonomi prof'ları dahi umutsuz bakıyorlar. Gençliğimiz heba edildi.
Cevap Yaz 39 502 Yayından Kaldır
Tüm 39 yorumu okumak için tıklayın.
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Euro, Dolar, Gram altın, Sterlin, Çeyrek Altın, Bist 100, Bist 50 ve diğer tüm döviz kurları güncel fiyatlarını bu sayfamızdan anlık olarak öğrenebilirsiniz. 04 Ağustos 2022 bugün 1 Dolar 17,9572 Türk Lirası'na eşittir. Bugün saat 04:49 tarihinde 1 Dolar güncel alış fiyatı 17,9472 TL olurken doların satış fiyatı ise 17,9572 TL oldu.


Bugün 04 Ağustos 2022 güncel Euro alış fiyatı 18,2816 TL olurken, güncel Euro satış fiyatı 18,2991 TL olmuştur. Bugün 04 Ağustos 2022 güncel Sterlin alış fiyatı 21,7532 TL olurken, güncel Sterlin satış fiyatı 21,8622 TL olmuştur.


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BİST endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, uluslararası parite verileri eşanlı olarak verilmektedir. BİST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BİST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BİST’e ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK’nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı;
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir"
Dolar17,95
Euro18,30
Altın1025,6
ACSEL ACSEL 50,4
ADEL ADEL 28,16
ADESE ADESE 0,84
AEFES AEFES 36,76
AFYON AFYON 3,74
AGYO AGYO 4,77
AKBNK AKBNK 9,07
AKCNS AKCNS 25,22
AKENR AKENR 1,96
AKFGY AKFGY 2,99
AKGRT AKGRT 2,94
AKGUV AKGUV 1,77
AKMGY AKMGY 49,36
AKPAZ AKPAZ 0,15
AKSA AKSA 62,75
AKSEL AKSEL 0,55
AKSEN AKSEN 30,34
AKSGY AKSGY 3,67
AKSUE AKSUE 34,22
ALARK ALARK 38,94
ALBRK ALBRK 1,5
ALCAR ALCAR 315,8
ALCTL ALCTL 31
ALGYO ALGYO 37,14
ALKA ALKA 40,68
ALKIM ALKIM 22,38
ALYAG ALYAG 2,89
ANELE ANELE 2,45
ANELT ANELT 0,44
ANHYT ANHYT 12,8
ANSA ANSA 2,8
ANSGR ANSGR 6,59
ARBUL ARBUL 0,4
ARCLK ARCLK 67
ARENA ARENA 14,01
ARMDA ARMDA 143,1
ARSAN ARSAN 4,09
ARTI ARTI 6,05
ASELS ASELS 23,4
ASUZU ASUZU 344,8
ASYAB ASYAB 0,88
ASYO ASYO 1,99
ATAGY ATAGY 4,05
ATEKS ATEKS 45,24
ATLAS ATLAS 1,2
ATPET ATPET 0,79
ATSYH ATSYH 82,5
AVGYO AVGYO 2,58
AVIVA AVIVA 3,94
AVOD AVOD 2,14
AVTUR AVTUR 2,15
AYCES AYCES 65,55
AYEN AYEN 18,69
AYES AYES 27,88
AYGAZ AYGAZ 38,22
BAGFS BAGFS 18,33
BAKAB BAKAB 24,32
BAKAN BAKAN 1,29
BALAT BALAT 11,55
BANVT BANVT 96,45
BASCM BASCM 3,17
BAYRD BAYRD 7,2
BEYAZ BEYAZ 13,06
BFREN BFREN 1154,1
BIMAS BIMAS 95,4
BISAS BISAS 15,89
BIZIM BIZIM 24,54
BJKAS BJKAS 4,73
BLCYT BLCYT 12,55
BMEKS BMEKS 0,06
BOSSA BOSSA 11,28
BRISA BRISA 41,36
BRKO BRKO 1,95
BRKSN BRKSN 8,84
BRMEN BRMEN 1,83
BRSAN BRSAN 43,7
BRYAT BRYAT 402,7
BSOKE BSOKE 2,4
BTCIM BTCIM 25,44
BUCIM BUCIM 2,92
BURCE BURCE 29,1
BURVA BURVA 20,52
CCOLA CCOLA 151,2
CELHA CELHA 11,89
CEMAS CEMAS 1,28
CEMTS CEMTS 35,34
CIMSA CIMSA 39,26
CLEBI CLEBI 334,1
CMBTN CMBTN 205,8
CMENT CMENT 40,98
COMDO COMDO 34,66
COSMO COSMO 14,9
CRDFA CRDFA 2,74
DAGHL DAGHL 24,4
DAGI DAGI 3,78
DARDL DARDL 4,29
DENGE DENGE 1,78
DERIM DERIM 6,04
DESA DESA 16,38
DESPC DESPC 11,38
DEVA DEVA 35,74
DGATE DGATE 11,31
DGGYO DGGYO 11,61
DGKLB DGKLB 2,53
DIRIT DIRIT 3,22
DITAS DITAS 24,58
DMSAS DMSAS 4,12
DOAS DOAS 84,75
DOBUR DOBUR 55
DOCO DOCO 1498,4
DOGUB DOGUB 4,3
DOHOL DOHOL 3,99
DURDO DURDO 30,52
DYOBY DYOBY 13,96
DZGYO DZGYO 2,38
ECBYO ECBYO 1,64
ECILC ECILC 14,86
ECZYT ECZYT 79,95
EDIP EDIP 3,33
EGCYH EGCYH 1,27
EGCYO EGCYO 1,71
EGEEN EGEEN 2226,5
EGGUB EGGUB 216,5
EGLYO EGLYO 2,04
EGPRO EGPRO 35,84
EGSER EGSER 30,18
EGYO EGYO 0,27
EKGYO EKGYO 3,23
EKIZ EKIZ 6,79
EMBYO EMBYO 2,84
EMKEL EMKEL 2,66
EMNIS EMNIS 37,52
ENKAI ENKAI 18,86
EPLAS EPLAS 16,55
ERBOS ERBOS 115,6
EREGL EREGL 27,92
ERSU ERSU 4,06
ESCOM ESCOM 20,08
ESEMS ESEMS 0,48
ETILR ETILR 7,16
ETYAT ETYAT 3,31
EUKYO EUKYO 3,53
EUROM EUROM 2,3
FENER FENER 50,55
FENIS FENIS 0,24
FFKRL FFKRL 71,9
FINBN FINBN 36,7
FLAP FLAP 5,29
FMIZP FMIZP 122,6
FONFK FONFK 71,5
FRIGO FRIGO 3,95
FROTO FROTO 313
GARAN GARAN 15,09
GARFA GARFA 13,87
GDKGS GDKGS 9,32
GDKYO GDKYO 14,27
GEDIK GEDIK 6,96
GEDZA GEDZA 25,36
GENTS GENTS 5,13
GENYH GENYH 0,4
GEREL GEREL 4,96
GLBMD GLBMD 9,2
GLRYH GLRYH 3,43
GLYHO GLYHO 3,37
GOLDS GOLDS 0,21
GOLTS GOLTS 57,3
GOODY GOODY 10,97
GOZDE GOZDE 8,94
GRNYO GRNYO 3,29
GSDDE GSDDE 4,02
GSDHO GSDHO 4,29
GSRAY GSRAY 4,4
GUBRF GUBRF 94,2
GUSGR GUSGR 5,33
HALKB HALKB 5,06
HATEK HATEK 6,92
HEKTS HEKTS 38,16
HITIT HITIT 3,04
HLGYO HLGYO 2,46
HURGZ HURGZ 1,85
IDAS IDAS 0,19
IDGYO IDGYO 2,03
IEYHO IEYHO 0,83
IHEVA IHEVA 1,06
IHGZT IHGZT 0,73
IHLAS IHLAS 0,57
IHMAD IHMAD 0,76
IHYAY IHYAY 0,66
INDES INDES 8,45
INFO INFO 9,09
INTEM INTEM 103,8
IPEKE IPEKE 17,94
ISATR ISATR 501974,4
ISBIR ISBIR 59,5
ISBTR ISBTR 43000
ISCTR ISCTR 5,89
ISFIN ISFIN 4,41
ISGSY ISGSY 8,35
ISGYO ISGYO 18,05
ISKUR ISKUR 945000
ISMEN ISMEN 22,84
ISYAT ISYAT 3,35
ITTFH ITTFH 1,92
IZMDC IZMDC 2,57
IZTAR IZTAR 16,7
JANTS JANTS 79,9
KAPLM KAPLM 79,45
KAREL KAREL 13,39
KARSN KARSN 7,5
KARTN KARTN 77,75
KATMR KATMR 1,48
KCHOL KCHOL 38,84
KENT KENT 164,5
KERVN KERVN 0,52
KERVT KERVT 7,68
KLGYO KLGYO 1,29
KLMSN KLMSN 14,31
KLNMA KLNMA 13,06
KNFRT KNFRT 8,45
KOMHL KOMHL 14,85
KONYA KONYA 1217,3
KORDS KORDS 52,4
KOZAA KOZAA 29,16
KOZAL KOZAL 167,9
KPHOL KPHOL 4,62
KRATL KRATL 0,45
KRDMA KRDMA 8,77
KRDMB KRDMB 8,78
KRDMD KRDMD 11,37
KRGYO KRGYO 8,24
KRONT KRONT 36,66
KRSAN KRSAN 112,9
KRSTL KRSTL 6,86
KRTEK KRTEK 19,88
KSTUR KSTUR 230
KUTPO KUTPO 43,52
KUYAS KUYAS 6,26
LINK LINK 34,86
LKMNH LKMNH 19,19
LOGO LOGO 47,1
LUKSK LUKSK 66,1
MAALT MAALT 233,7
MAKTK MAKTK 3,34
MARTI MARTI 2,71
MCTAS MCTAS 20,72
MEGAP MEGAP 6,16
MEMS1 MEMS1 0,46
MEPET MEPET 3,1
MERIT MERIT 32
MERKO MERKO 3,95
METAL METAL 1,39
METRO METRO 1,02
METUR METUR 4,13
MGROS MGROS 57,75
MIPAZ MIPAZ 7,17
MMCAS MMCAS 3,15
MNDRS MNDRS 4,11
MRGYO MRGYO 2,11
MRSHL MRSHL 200,2
MZHLD MZHLD 82,85
NETAS NETAS 18,8
NIBAS NIBAS 8,87
NTHOL NTHOL 11,07
NUGYO NUGYO 4,79
NUHCM NUHCM 68,1
ODAS ODAS 4,13
OLMIP OLMIP 13,42
ORGE ORGE 9,28
ORMA ORMA 34,64
OSMEN OSMEN 25,9
OSTIM OSTIM 2,01
OTKAR OTKAR 472,5
OYAYO OYAYO 8,95
OYLUM OYLUM 3,26
OZBAL OZBAL 35,36
OZGYO OZGYO 2,88
OZKGY OZKGY 7,83
PAGYO PAGYO 13,02
PARSN PARSN 37,72
PEGYO PEGYO 2,25
PENGD PENGD 6,15
PETKM PETKM 9,17
PETUN PETUN 24,2
PGSUS PGSUS 174,2
PINSU PINSU 6,91
PKART PKART 18,52
PKENT PKENT 142,7
PNSUT PNSUT 34,62
POLHO POLHO 5,91
POLTK POLTK 759,8
PRKAB PRKAB 25,88
PRKME PRKME 8,65
PRZMA PRZMA 3,56
RANLO RANLO 0,12
RAYSG RAYSG 11,54
RHEAG RHEAG 1,98
RODRG RODRG 20,9
ROYAL ROYAL 2,9
RYGYO RYGYO 4,58
RYSAS RYSAS 8,78
SAHOL SAHOL 21,58
SAMAT SAMAT 8,74
SANEL SANEL 10,98
SANFM SANFM 15,13
SANKO SANKO 10,92
SARKY SARKY 14,38
SASA SASA 50,7
SAYAS SAYAS 38,4
SEKFK SEKFK 6,23
SEKUR SEKUR 14,02
SELEC SELEC 17,78
SELGD SELGD 5,47
SERVE SERVE 36
SILVR SILVR 22,36
SISE SISE 23,72
SKBNK SKBNK 2,01
SKTAS SKTAS 3,26
SNGYO SNGYO 4,98
SNPAM SNPAM 7,97
SODSN SODSN 22,24
SONME SONME 33,1
SRVGY SRVGY 96,85
TACTR TACTR 33
TARAF TARAF 0,48
TATGD TATGD 17,16
TAVHL TAVHL 58,9
TBORG TBORG 22,84
TCELL TCELL 17,35
TCHOL TCHOL 9,97
TCRYO TCRYO 1,08
TEKFK TEKFK 1,13
TEKST TEKST 6,1
TEKTU TEKTU 1,81
TEPAS TEPAS 0,78
TGSAS TGSAS 14,94
THYAO THYAO 55,6
TIRE TIRE 22,44
TKFEN TKFEN 26,76
TKNSA TKNSA 8,5
TKSYO TKSYO 1,12
TKURU TKURU 227,7
TMPOL TMPOL 19,32
TMSN TMSN 59,45
TOASO TOASO 82,9
TRCAS TRCAS 8,43
TRGYO TRGYO 9,18
TRNSK TRNSK 0,52
TSGYO TSGYO 5,54
TSKB TSKB 2,92
TSPOR TSPOR 4,97
TTKOM TTKOM 9,25
TTRAK TTRAK 236,7
TUKAS TUKAS 14,41
TUMTK TUMTK 0,29
TUPRS TUPRS 271,9
ULAS ULAS 3,47
ULKER ULKER 15,5
USAK USAK 2,48
UTPYA UTPYA 13,3
UZERB UZERB 36,66
VAKBN VAKBN 4,08
VAKFN VAKFN 2,47
VAKKO VAKKO 17,77
VANGD VANGD 4,22
VERUS VERUS 64,9
VESBE VESBE 8,65
VESTL VESTL 26,62
VKFYO VKFYO 5,35
VKGYO VKGYO 2,46
VKING VKING 5,65
YAPRK YAPRK 30,96
YATAS YATAS 15,17
YAYLA YAYLA 5,02
YAZIC YAZIC 78,6
YBTAS YBTAS 23700
YESIL YESIL 1,56
YGGYO YGGYO 22
YGYO YGYO 0,85
YKBNK YKBNK 5,04
YKGYO YKGYO 15,93
YONGA YONGA 24,68
YUNSA YUNSA 35,92
YYAPI YYAPI 1,08
ZOREN ZOREN 2,39