Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Türkiye maçı öncesi 23 kişilik nihai kadroyu belirlerken 4 futbolcuyu kadro dışı bıraktı. Kadroda yer almayan isimlerin kaleci Catalin Cabuz, sol bek Kevin Ciubotaru, stoper Adrian Rus ve forvet Claudiu Petrila olduğu belirtildi.
4 İSİM KADRODA YOK
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'ye konuk olacak Romanya'da, deneyimli teknik adam kritik karşılaşma öncesi kadro tercihleriyle dikkat çekti.
Lucescu'nun 23 kişilik listede yer vermediği isimlerin kaleci Catalin Cabuz, sol bek Kevin Ciubotaru, stoper Adrian Rus ve forvet Claudiu Petrila olduğu öğrenildi.
KRİTİK MAÇ ÖNCESİ KARAR
Romanya cephesinde alınan bu karar, Türkiye karşılaşması öncesi teknik heyetin son tercihlerini netleştirirken kadroda sürpriz değişiklikler olarak yorumlandı.