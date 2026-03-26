Sinirden sandalyeyi fırlattı! Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga

Sinirden sandalyeyi fırlattı! Türkiye-Romanya maçının sonunda kavga
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri yarı final maçında A Milli Futbol Takımı, Romanya ile oynadığı maçı 1-0 kazandı ve finale yükseldi. Maç sonunda Romanyalı futbolcu Tanase ile takım arkadaşı arasında tansiyon yükseldi. Soyunma odası koridorlarında birbirleriyle tartışma yaşayan Rumen oyuncuların tünel içerisindeki bir sandalyeyi büyük bir kızgınlıkla yere fırlattığı belirtildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan A Milli Futbol Takımı, Romanya ile karşı karşıya geldi. Tüpraş Park'ta oynanan maçta Romanya'ya 1-0 üstünlük kuran ay-yıldızlılar, adını finale yazdırdı.

MAÇ SONUNDA KAVGA ÇIKTI

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından Romanyalı futbolcu Tanase ile takım arkadaşı arasında tansiyon yükseldi. Soyunma odası koridorlarında birbirleriyle tartışma yaşayan Rumen oyuncunun ardından tünel içerisindeki bir sandalyeyi büyük bir kızgınlıkla yere fırlattığı belirtildi. Takım içerisindeki oyuncuların araya girerek arkadaşları arasındaki tansiyonu düşürdüğü ifade edildi.

FİNALDEKİ RAKİBİMİZ BELLİ OLUYOR

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nın finaldeki rakibi, bu akşam belli olacak. Milliler, Slovakya-Kosova maçının galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda Dünya Kupası biletini almak için karşı karşıya gelecek.

