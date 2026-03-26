Trump'ın istediği oldu! Trans sporcular için olimpiyat kararı

Trans sporcuların Olimpiyat Oyunları'nda kadın kategorisinde yarışması yasaklandı. ABD Başkanı Donald Trump, geride bıraktığımız yıl yaptığı açıklamada, 2028 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak Los Angeles'ta, trans sporcuların kadın kategorisinde yarışmasını yasaklamıştı. Bu karar Trump'ın uygulamaya soktuğu trans sporcuların yarışmasını yasaklama kararının bir devamı olarak göze çarptı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), kadın kategorisinde yarışma hakkını köklü biçimde yeniden tanımladı.

TRANS SPORCULARIN KADIN KATEGORİSİN YARIŞMASI YASAK

Yapılan açıklamaya göre; Olimpiyat Oyunları'ndaki kadın müsabakalarına artık yalnızca biyolojik olarak kadın olan sporcular kabul edilecek. Cinsiyetin tespiti için her sporcuya bir kez uygulanacak SRY gen taraması zorunlu hale getirildi.

BİLİMSEL GEREKÇELER VE YENİ KURALLAR

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yayımladığı bildiride, "Bilimsel verilere dayanarak IOC, SRY geninin yaşam boyu değişmediğini ve bir sporcunun erkek cinsiyet gelişimi geçirdiğine dair son derece güvenilir bir kanıt olduğunu kabul etmektedir. Bu adım, yıllardır dağınık şekilde sürdürülen düzenlemelerin yarattığı tartışmalara son verme amacı taşıyor. IOC, kadın elit sporunda evrensel bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor.' ifadelerine yer verdi.

"EN KÜÇÜK FARKLAR BİLE BELİRLEYİCİ OLACAK"

IOC Başkanı Kirsty Coventry ise konuyla ilgili, "Olimpiyat Oyunları'nda en küçük farklar bile zaferle yenilgiyi birbirinden ayırabilir. Bu nedenle biyolojik olarak erkek olan sporcuların kadın kategorisinde yarışmasının adil olmayacağı son derece açıktır. Üstelik bazı spor dallarında bu durum güvenlik açısından da sakıncalıdır." dedi.

GEÇMİŞTEKİ YAPILAN UYGULAMA

IOC, trans sporcuların Olimpiyatlara katılımı konusunda herhangi bir kural koymamıştı. Mücadelelerin başlamasına 1 hafta kalana dek trans sporcular, bağlı oldukları federasyonlardan onay aldıktan sonra Olimpiyatlara katılabiliyordu.

DONALD TRUMP'IN İSTEDİĞİ OLDU

ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles'ın 2028 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmaya hazırlandığı bir dönemde geçen yıl trans sporcuların ABD'deki okul, üniversite ve profesyonel düzeydeki kadın kategorisi müsabakalarında yarışmasını yasaklamıştı. Şubat 2025'te imzaladığı "Erkekleri Kadın Sporlarından Uzak Tutma" kararnamesinin ardından Trump, LA Olimpiyatları'nda da transseksüel sporculara izin vermeyeceğini bildirmişti.

Cemre Yıldız
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

