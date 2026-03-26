Haberler

Sanal medyada tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'da sanal medya üzerinden tanıştıkları kişilerle buluşup, fahiş hesap ödeten 7 kişi gözaltına alındı.

RESTORANDA FAHİŞ FİYAT ÖDETEREK DOLANDIRDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da sanal medya üzerinden tanıştıkları kişileri restorana çağırıp fahiş hesap ödeten kadınlarla ilgili şikayet üzerine soruşturma başlattı. Bu kapsamda bir işyerinde yaşanan olayda mağdurun sanal medya uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla buluştuğu, ardından söz konusu mekana götürüldüğü tespit edildi.

İddiaya göre vatandaşın bilgisi ve talebi dışında masaya yüksek fiyatlı ürünler getirildi, çiçek satıldı. Kısa süre sonra gelen fahiş fiyatlı hesaplar karşısında itiraz eden müştekinin tehdit edildiği ve ödeme yapmak zorunda kaldığı öğrenildi.

Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışma sonucunda sanal medya üzerinden tanıştıkları kişilere tuzak kuran 2 kadın ve götürdükleri mekanda beraber hareket ettikleri tespit edilen biri kadın 5 şüpheli olmak üzere toplam 7 kişi yakalandı. Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

