Tahliye edilen Metehan Baltacı'dan ilk görüntü
Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı hakkında tahliye kararı verildi. Genç oyuncu, aylar sonra ilk kez görüntülendi.
TAHLİYE SONRASI İLK PAYLAŞIM
Tahliye kararının ardından Galatasaraylı futbolcu Kazımcan Karataş, Metehan Baltacı ile yan yana olduğu bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede yayılan paylaşım büyük ilgi gördü.
AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI
Kazımcan Karataş'ın paylaşımıyla birlikte Metehan Baltacı, uzun bir aranın ardından ilk kez kamuoyunun karşısına çıkmış oldu.
NEDEN TUTUKLANMIŞTI?
Metehan Baltacı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen futbolda bahis soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanmıştı. Hazırlanan iddianamede Baltacı hakkında "dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.