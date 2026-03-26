Lucas Torreira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha dinamosu Lucas Torreira, A Milli Futbol Takımı'mıza destek vermek için soluğu Tüpraş Stadyumu'nda aldı.

TÜRK BAYRAĞIYLA FOTOĞRAF POZ VERDİ

Romanya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde tribündeki yerini alan yıldız futbolcu, Ay-Yıldızlı bayrağımızla verdiği pozla sosyal medyayı salladı.

BU KARE BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Yapılan paylaşım sadece Galatasaraylı taraftarların değil, tüm futbolseverlerin ilgisini çekti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafa; "İçimizden biri", "Uruguaylı değil, sanki buralı" gibi yorumlar yapıldı. Torreira'nın bu aidiyet duygusu, Türk futbol kamuoyunda büyük takdir topladı.

İşte o fotoğraf: