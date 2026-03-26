Lucas Torreira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor
Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira, A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ile oynayacağı müsabaka için Tüpraş Stadyumu'na geldi. Türk bayrağı ile fotoğraf çekilen Torreira'nın bu fotoğrafına binlerce beğeni yapıldı.
Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha dinamosu Lucas Torreira, A Milli Futbol Takımı'mıza destek vermek için soluğu Tüpraş Stadyumu'nda aldı.
TÜRK BAYRAĞIYLA FOTOĞRAF POZ VERDİ
Romanya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesinde tribündeki yerini alan yıldız futbolcu, Ay-Yıldızlı bayrağımızla verdiği pozla sosyal medyayı salladı.
BU KARE BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Yapılan paylaşım sadece Galatasaraylı taraftarların değil, tüm futbolseverlerin ilgisini çekti. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan fotoğrafa; "İçimizden biri", "Uruguaylı değil, sanki buralı" gibi yorumlar yapıldı. Torreira'nın bu aidiyet duygusu, Türk futbol kamuoyunda büyük takdir topladı.
İşte o fotoğraf: