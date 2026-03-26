Haberler

Trump'tan büyük sürpriz: İranlı iki kritik ismi ölüm listesinden çıkardı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD, İran’la olası müzakere süreci kapsamında İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’yi geçici olarak hedef listesinden çıkardı.

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırılar karşılıklı olarak devam ederken, savaşta yeni bir gelişme yaşandı. Wall Street Journal’ın haberine göre ABD, olası müzakere sürecini değerlendirmek amacıyla iki üst düzey İranlı yetkiliyi geçici olarak hedef listesinden çıkardı.

ABD’li yetkililer, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin, ABD Başkanı Donald Trump’ın müzakere kapısını aralaması üzerine 4 ila 5 günlüğüne hedef listesinden çıkarıldığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi

ARABULUCULUK TRAFİĞİ HIZLANDI

Türkiye, Pakistan ve Mısır’ın arabuluculuğunda ABD ve İranlı yetkililerin önümüzdeki günlerde bir araya gelmesi planlanıyor. Ancak tarafların talepleri arasındaki farkların büyük olması nedeniyle görüşmelerin başarı ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor. ABD yönetimi ise İran’a süre uyarısında bulundu. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Tahran’ın çatışmayı sona erdirmemesi halinde ABD’nin çok daha sert karşılık vereceğini söyledi.

İran Meclis Başkanı Muhammad Bakır Kalibaf

İSRAİL’DEN “LİDER KADRO” STRATEJİSİ

Savaşın başlangıcından bu yana İsrail, hava saldırılarıyla çok sayıda üst düzey İranlı yetkiliyi hedef aldı. İsrail, Gazze ve Lübnan’da uyguladığı “lider kadroyu tasfiye” stratejisini İran’da da sürdürmeyi planladığını açıkladı. ABD ise saldırılarını daha çok İran’ın askeri tesisleri ve füze kapasitesine yöneltti.

TRUMP: LİDERLİKLERİNİ ORTADAN KALDIRDIK

ABD Başkanı Donald Trump, önceki açıklamalarında saldırıların İran’ın lider kadrosunu büyük ölçüde etkisiz hale getirdiğini savundu. Trump, bu durumun barış görüşmeleri için muhatap bulmayı zorlaştırdığını ifade etti. Bölgede hem askeri hem diplomatik hareketlilik sürerken, gelişmeler yakından izleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısamet ates:

süpriz neresinde şimdi ?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

