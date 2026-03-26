İşte hakkında adli kontrol verilen isimler: Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınan ve aralarında cemiyet hayatının tanınmış isimlerinin de bulunduğu şüpheliler hakkında adli kontrol kararları açıklandı.

4 İSİM YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞIYLA SERBEST

Aralarında Fikret Orman, Burak Elmas, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan ve Güzide Duran’ın bulunduğu isimlere yurt dışına çıkış yasağı getirilirken, soruşturmanın titizlikle devam ettiği bildirildi.

3 İSME EV HAPSİ CEZASI

Dosya kapsamında ifadeleri alınan Lütfiye Tuğçe Özbudak Kılıçarslan, Ferhat Aydın ve Mustafa Berhan Perinçekli hakkında ise mahkeme tarafından ev hapsi kararı verildi.