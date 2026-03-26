İran savaşı üzerinden bahis iddiası! Trump'ın oğlu da aralarında

ABD merkezli bir bahis platformunda İran savaşıyla ilgili gelişmeler üzerine açılan oyunlar tartışma yarattı. Bazı kullanıcıların kritik tarihleri önceden doğru tahmin ederek milyonlar kazanması “içeriden bilgi” iddialarını gündeme getirdi. Platformun yatırımcıları arasında Donald Trump’ın oğlunun da yer alması dikkat çekti.

ABD ve İsrail’in saldırılarıyla başlayan ve 26 gündür devam eden İran savaşı, yalnızca sahada değil dijital platformlarda da tartışma konusu oldu. ABD merkezli bir bahis sitesinde savaşın gidişatına ilişkin açılan oyunlar üzerinden yüksek miktarda para akışı gerçekleşti.

SALDIRI TARİHİNİ ÖNCEDEN BİLDİLER

ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a düzenlediği saldırı için günler öncesinden bahis açıldığı ortaya çıktı. Saldırı gerçekleşmeden önce tarihi doğru tahmin eden bazı kullanıcıların 1 milyon dolardan fazla kazanç elde ettiği belirlendi.

TRUMP’IN OĞLU DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Platformun yatırımcıları arasında ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.’ın da bulunması tartışmaları büyüttü. Bu bağlantı, “bilgi akışı” ve çıkar ilişkisi iddialarını daha da güçlendirdi.

ATEŞKES ÜZERİNE MİLYONLAR

Sitede en fazla ilgi gören bahis başlıklarından biri ateşkes tarihi oldu. Kullanıcıların büyük bölümü savaşın yıl sonunda sona ereceği yönünde tahmin yaparken, bu başlığa milyonlarca dolarlık yatırım yapıldı.

UZMANLARDAN "İÇERİDEN BİLGİ" UYARISI

Anonim hesaplar üzerinden yapılan işlemler, sürecin denetlenmesini zorlaştırdı. NTV'den Beyzanur Özel'in haberine göre; bilişim uzmanı Osman Demircan, savaş kararlarını alan kişilerle bahis oynayanların aynı olması durumunda sistemin suistimale açık hale geleceğini vurguladı.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER GÜNDEMDE

Bazı kullanıcıların kritik gelişmelerden hemen önce yüksek tutarlı işlemler yapması dikkat çekti. Uzmanlar, bu durumun içeriden bilgi kullanıldığı ihtimalini güçlendirdiğini belirtti.

