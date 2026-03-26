Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de polisin şüphe üzerine durdurduğu ve hastanede beden muayenesi yapılan bir kişinin kulak iç kanal kısımlarına gizlenmiş 2 paket 0,25 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri'de Yunus ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri M.Ç.'yi durdurdu.

KULAĞINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Şüpheliye Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan beden muayenesinde, kulak iç kanal kısımlarına saklanmış vaziyette 2 parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu ele geçirildi.

GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.Ç. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Yorumlar (1)

Arif İnanç:

Kulağını depo yapan akıl. Çok enteresan

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

