Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
Kayseri'de polisin şüphe üzerine durdurduğu ve hastanede beden muayenesi yapılan bir kişinin kulak iç kanal kısımlarına gizlenmiş 2 paket 0,25 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Kayseri'de Yunus ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri M.Ç.'yi durdurdu.
KULAĞINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Şüpheliye Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan beden muayenesinde, kulak iç kanal kısımlarına saklanmış vaziyette 2 parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDI
Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.Ç. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı