Galatasaray'dan Osimhen kararı: Bu parayı veren alır

Galatasaray'dan Osimhen kararı: Bu parayı veren alır Haber Videosunu İzle
Galatasaray'dan Osimhen kararı: Bu parayı veren alır
Galatasaray, Avrupa devlerinin istediği Victor Osimhen için 150 milyon euro bonservis belirlerken bu rakamı veren kulüp olursa yıldız futbolcu takımdan ayrılacak. Bu transfer gerçekleşirse kulüp tarihinin en yüksek satışlarından biri olacak.

Galatasaray, Avrupa devlerinin radarına giren Victor Osimhen için bonservis beklentisini netleştirdi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı yıldız için 150 milyon euro talep ediyor.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

Şampiyonlar Ligi performansıyla dikkatleri üzerine çeken Osimhen'e Barcelona başta olmak üzere PSG, Juventus, Bayern Münih ve Atletico Madrid'in ilgi gösterdiği belirtildi.

BARCELONA'NIN ALTERNATİFİ

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona'nın öncelikli hedefi Julian Alvarez olsa da transferin zorluğu nedeniyle alternatif olarak Osimhen'i gündemine aldığı ifade edildi.

YÖNETİM FİYATI BELİRLEDİ

Galatasaray yönetimi, 27 yaşındaki golcü için 150 milyon euroluk bonservis bedeli belirledi ve bu rakamı talip kulüplere iletti.

REKOR SATIŞ KAPIDA

Belirlenen rakamın karşılanması halinde Osimhen'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda kulüp tarihinin en yüksek satışlarından biri olacak.

Alper Kızıltepe
27 gündür devam eden savaşı şiddetlendirecek bir suikast daha

Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun
Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun

Adım adım değil koşarak geliyor! Dybala Süper Lig devine hayırlı olsun
