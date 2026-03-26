İsrail Genelkurmay Başkanı: Personel krizine çözüm bulmazsak İsrail ordusu çökecek

Bir yandan ABD ile birlikte İran’a saldıran diğer yandan da Lübnan'da da kara işgaline girişen İsrail ordusunda personel krizi yaşanıyor. Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğunu belirterek "Personel krizine çözüm bulmazsak ordu çökecek." dedi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, güvenlik kabinesi toplantısında bakanlara uyarılarda bulundu.

"PERSONEL KRİZİNE ÇÖZÜM BULMAZSAK İSRAİL ORDUSU ÇÖKECEK"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İran'a yönelik saldırılarını sürdürürken Lübnan'da da kara işgaline girişen İsrail ordusunun büyük bir personel krizi içerisinde olduğuna dikkati çeken Zamir, "Daha fazla personele ve askere ihtiyacımız var; bir çözüm bulunmazsa ordu kendi içinde çökecek." diye uyardı. Zamir'in yanı sıra İsrail ordusunun toplantıya katılan diğer üst düzey yetkilileri de "Görev sayısı artarken asker sayısı azalıyor." ifadesini kullandı.

ZORUNLU ASKERLİK SÜRESİNİ HATIRLATTILAR

İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail ordusu yetkilileri, Gazze Şeridi'nin yarısının işgal altında tutulmasına ve işgal altındaki Batı Şeria'da kurulan yeni yerleşimlerin güvenliğinin sağlanmasına dikkati çekerek buna bağlı artan personel ihtiyacına işaret etti. Ordu yetkilileri, zorunlu askerlik süresinin uzatılmasına ilişkin kararın iptal edildiğini hatırlattı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti. Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı. Lübnan hükümeti Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
