Nereden nereye! 59 yıllık tarihlerinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e düştüler
Bir zamanlar Süper Lig'de mücadele eden Giresunspor, tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düştü. TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun bitimine 4 hafta kala küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşen Giresunspor, 26 maçta sadece 17 puan toplayarak son sıraya yerleşti. Kulübün yaşadığı mali sorunlar, transfer yasağı ve oyuncu kayıpları düşüş sürecini hızlandırdı. 1967 yılında kurulan Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezon BAL'da yeniden profesyonel liglere dönmek için mücadele verecek.
DÜŞME 4 HAFTA ÖNCE KESİNLEŞTİ
TFF 3. Lig 3. Grup'ta sezonun bitimine 4 hafta kala Giresunspor'un küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşti. 26 maçta sadece 17 puan toplayan Karadeniz temsilcisi ligin son sırasında yer aldı.
SÜPER LİG'DEN AMATÖRE
2022-2023 sezonunda Süper Lig'de yer alan yeşil-beyazlı ekip, üst üste yaşadığı düşüşlerle dikkat çekti. 2023-2024 sezonunda TFF 1. Lig'den düşen Giresunspor, ardından TFF 2. Lig'de de tutunamadı ve bu sezon TFF 3. Lig'de de küme düştü.
TRANSFER YASAĞI VE DAĞILAN KADRO
Kulübün yaşadığı mali sorunlar, transfer yasağı ve oyuncu kayıpları düşüş sürecini hızlandırdı. Takımın içinde bulunduğu kriz, amatör lige kadar uzanan bir çöküşe dönüştü.
İLK KEZ AMATÖR LİGDE
1967 yılında kurulan Giresunspor, tarihinde ilk kez amatör ligde mücadele edecek. Karadeniz ekibi, önümüzdeki sezon BAL'da yeniden profesyonel liglere dönmek için mücadele verecek.