Haberler

Maç sonunda tüyleri diken diken eden anlar

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde ağırladığı Romanya'yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Maç sonunda çalan mehter marşı ile tribünlerde inanılmaz bir ambiyans oluşturuldu.

2026 FIFA Dünya Kupası yolunda emin adımlarla ilerleyen A Milli Futbol Takımı, Avrupa Elemeleri Play-Off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte stadyumu inleten Mehter Marşı, tarihi bir geceye imza attı.

TEK GOL DEV GALİBİYET

Mücadelenin ilk düdüğünden itibaren oyunun kontrolünü elinde tutan milliler, Romanya'nın katı savunmasını aşmakta zorlansa da aranan golü bulmayı başardı. Tribünlerin desteğini arkasına alan ay-yıldızlı ekip, rakip kaleyi baskı altına aldığı dakikalarda bulduğu şık golle sahadan galibiyetle ayrıldı. Savunmada hata yapmayan "Bizim Çocuklar", Dünya Kupası biletine sadece bir adım uzaklıkta.

TRİBÜNLERDE MEHTER COŞKUSU

Maçın sona ermesiyle birlikte stadyumda çalmaya başlayan Mehter Marşı, 2026 hayali kuran on binlerce taraftarı tek yürek haline getirdi. Kırmızı-beyaz bayraklarla donatılan tribünlerde oluşan bu muhteşem ambiyans, hem oyunculara hem de ekran başındaki milyonlara duygu dolu anlar yaşattı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

