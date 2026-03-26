Savaşın ortasında güldürmeyen şaka

Orta Doğu’da savaşın etkileri sürerken Suudi Arabistan’da bazı kişilerin İran’a ait kamikaze İHA sesleriyle şaka yapması sosyal medyada gündem olurken, durum “savaşın normalleşmesi” tartışmasını beraberinde getirdi.

Orta Doğu’da İran-İsrail hattında savaşın etkileri sürerken, bölgeden dikkat çeken görüntüler gelmeye devam ediyor. Suudi Arabistan’da bazı kişilerin, İran’a ait kamikaze İHA’ların çıkardığı sesi kullanarak arkadaşlarına şaka yaptığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

PANİKLE DIŞARI FIRLADILAR

Paylaşılan görüntülerde, cep telefonlarından açılan İHA sesiyle çevrede bulunan kişilerin paniğe kapıldığı, ardından bunun bir şaka olduğunun anlaşılmasıyla ortamda kısa süreli şaşkınlık yaşandığı görüldü. Görüntüler kısa sürede geniş kitlelere ulaşırken, bazı kullanıcılar bu durumu “savaşın normalleşmesi” olarak yorumladı.

BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Uzmanlar ise savaş ortamına ait ses ve görüntülerin bu şekilde eğlence unsuru haline getirilmesinin, toplumda duyarsızlaşma ve psikolojik etkiler yaratabileceğine dikkat çekiyor.

Söz konusu paylaşımlar, Orta Doğu’da devam eden çatışmaların yalnızca askeri ve siyasi değil, sosyal ve kültürel etkilerinin de giderek belirginleştiğini ortaya koyuyor.

Erdem Aksoy
