Tayland felaketi yaşıyor! Benzin bitti, klimalar çalışmıyor, turizm 3 haftada çöktü

Orta Doğu’da İran-İsrail hattında tırmanan savaşın küresel etkileri her geçen gün daha fazla hissedilirken, enerji piyasalarındaki dalgalanma ve aşırı hava koşulları Asya’da ciddi bir krizi tetikledi. Tayland, hem kavurucu sıcaklar hem de enerji yetersizliği nedeniyle son yılların en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.

YAŞAM DURMA NOKTASINA GELDİ

Ülkede hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle Bangkok başta olmak üzere büyük şehirlerde yaşam neredeyse durma noktasına geldi.

KLİMALAR ÇALIŞMAZ HALE GELDİ

Elektrik arzında yaşanan sıkıntılar nedeniyle birçok bölgede klimalar çalışmaz hale gelirken, bu durum hem günlük yaşamı hem de sağlık koşullarını doğrudan etkiledi. Hastaneler ve kamu binalarında dahi enerji kullanımına sınırlama getirildiği belirtiliyor.

Enerji krizinin arkasında ise küresel petrol ve doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın etkili olduğu değerlendiriliyor. Uzmanlar, Orta Doğu’daki çatışmaların enerji tedarik zincirlerini zorladığını ve bu durumun özellikle ithalata bağımlı ülkelerde ciddi kırılganlık yarattığını vurguluyor.

TURİZM SEKTÖRÜ AĞIR DARBE ALDI

Ekonominin en önemli kalemlerinden biri olan turizm sektörü de krizden ağır darbe aldı. Son üç hafta içinde rezervasyonlarda keskin düşüş yaşanırken, birçok turist aşırı sıcaklar ve altyapı sorunları nedeniyle seyahat planlarını iptal etti. Otellerde doluluk oranları hızla gerilerken, sektör temsilcileri durumun devam etmesi halinde ciddi gelir kaybı yaşanacağı uyarısında bulunuyor.

Taylandlı yetkililer, enerji tüketimini dengelemek için geçici önlemler üzerinde çalıştıklarını açıklasa da, kısa vadede sorunun çözümüne yönelik net bir yol haritası ortaya konmuş değil. Uzmanlara göre, hem iklim krizinin etkileri hem de küresel jeopolitik gerilimler, benzer tabloların farklı ülkelerde de ortaya çıkabileceğine işaret ediyor.