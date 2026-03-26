Haberler

Muğla'da korku dolu anlar: Yurdun camına çıkan genç hava yastığına atladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir öğrenci yurdunda cama çıkan ve ikna çabalarına yanıt vermeyerek kendini boşluğa bırakan bir genç, ekiplerin açtığı hava yastığının tam üzerine düşerek ölümden döndü.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde bulunan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan ve iddiaya göre bunalıma giren bir genç, yurdun penceresine çıkarak aşağı atlayacağını söyledi.

Çevredeki vatandaşların ve yurt yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede emniyet, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan genci ikna çalışmalarına başlarken, diğer yandan yaşanabilecek bir düşme ihtimaline karşı hazırlık yaptı. İtfaiye ekipleri, yurdun bahçesine hızlıca şişme hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan genç, kendisini boşluğa bıraktı.

Ekiplerin yerleştirdiği hava yastığının tam üzerine düşen genç, ölümden döndü. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, yaralanan gence ilk müdahaleyi anında yaptı. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
